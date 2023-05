Jefry Zapata, atacante del Cúcuta: anhelo estar en cuadrangulares

El frente de ataque del Cúcuta Deportivo sufrirá dos bajas importantes en la primera fecha de cuadrangulares finales del Torneo I-2023, en la que deberá enfrentarse con Cortuluá, el próximo domingo, en el estadio Raúl Miranda de Yumbo (Valle del Cauca).

Por sanción, el capitán Jhonathan Agudelo no podrá estar, mientras que por lesión el extremo Jefry Zapata se perderá el inicio de la fase final del campeonato.

Zapata es el goleador del rojinegro en la temporada con siete anotaciones: cinco por Torneo y dos por Copa, ausencia que genera preocupación en la hinchada motilona, puesto que el antioqueño, además de su aporte en anotaciones, es una de las fichas más punzantes en el ataque.

“Físicamente me encuentro bien, creo que he mejorado mucho en el tema de la lesión ya me toca fortalecer para volver a jugar. Creo que para el tercer juego estoy”, dijo el jugador que debutó con el fronterizo 2022.