Jugadoras del Cúcuta Deportivo dichosas por la victoria ante el Pasto

El Cúcuta Deportivo femenino brilló como el sol el sábado en el General Santander y en un partido de muy buenas acciones y emociones las motilonas vencieron 2-1 a Deportivo Pasto en el cumplimiento de la quinta fecha de la Liga femenina 2024.

Las anotaciones de las cucuteñas fueron logradas por Johana Parada (25’pt) y por parte de Kaily Siso (55’), por el Deportivo había empatado parcialmente Sandra Ibargüen al (40’pt).

Las pastusas se quedarían con una jugadora menos al minuto 67, luego de la expulsión de la futbolista Daniela Torrealba, por acumulación tarjetas amarillas.

Las rojinegras ahora suman 10 puntos ocupan el cuarto puesto en el campeonato y en la sexta fecha visitarán al Deportivo Cali que cayó en el clásico ante el América por idéntico marcador y las azucareras son sextas con nueve puntos.

Con el acompañamiento aproximadamente 1.200 aficionadas, las motilonas ratificaron el buen momento al sumar su segundo triunfo en línea, porque venían de derrotar de visitante a Real Santander.

En las dos jornadas que el técnico nortesantandereano Carlos Eduardo Hernández ha dirigido el equipo, se ha visto un grupo más compacto y homogéneo en su fútbol y eso se lo han dado los partidos. El trabajo cimentado por su antecesor Jhon Ortega fue importante y las jugadoras han sabido asimilar los conceptos tácticos y siendo más ofensivo, de ahí los resultados obtenidos.

Felicidad total

El balance que les dejó la victoria y la suma de tres puntos más para sus arcas la arquera Ángela Acosta, en declaraciones al DSL Deportes se mostró contenta por el triunfo que las mete en el grupo de las ocho.

La cancerbera de las motilonas, expresó tras el partido: “felices porque veníamos buscando esto y tenemos tres puntos en el bolsillo”.

Acosta además señaló que en cuanto al nivel de campeonato, indicó que “es un nivel exigente, bastante alto y todo el equipo ha sentido que está para más cosas, aunque poco a poco nos hemos ido conociendo, somos un equipo fuerte”.

De igual manera la futbolista manifestó que les dolió lo que pasó con el anterior cuerpo técnico, pero valoró el trabajo que alcanzaron a tener y que les ha servido para recoger los frutos.

“Nos dolió un poco, pero nos quedamos con la esencia de ellos, con el trabajo de ellos y solo nos queda es seguir trabajando estas dos semanas y ver qué tiene el nuevo cuerpo técnico”.

Johana Parada, autora del gol que abrió el camino de la victoria se unió a las palabras de su compañera de equipo Ángela Acosta y dijo que “se logró el objetivo para el que veníamos trabajando (ganar), disfrutar de este triunfo para enfrentar al Deportivo Cali (en la siguiente fecha)”.

Con respecto al gol que marcó y fue primordial para labrar el camino, la victoria, señaló que “muy feliz, era mi sueño estar acá (en el equipo) no solo representar al Cúcuta sino la zona del Catatumbo, me siento orgullosa y hay que seguir trabajando para continuar haciendo lo que me gusta, goles”, subrayó la delantera de las motilonas.

Finalmente Michell Loiza, quien ingresó en los últimos minutos, precisó que el grupo está feliz por el resultado y resaltó que “la intensión dar lo mejor de uno, independiente de los pocos minutos que se juegue”.

A la pregunta qué ha sido lo más destacable del equipo aparte del triunfo, Loaiza sostuvo que la camaradería que hay dentro del grupo.

“Debemos resaltar la unión del grupo, los respaldos, acá hemos trabajado mucho en el tema de la unión y creo que eso se ha visto reflejado”.

Loaiza invitó a la afición que las acompañe fecha tras fecha que va a ser importante para clasificar a las finales.

