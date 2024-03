Costa Rica será el tercer rival de Colombia en la Copa América 2024

EL sábado se definió el último cupo por el Grupo D de la Conmebol Copa América.

Costa Rica enfrentó a Honduras por el repechaje en la Liga de Naciones Concacaf y se quedó con el triunfo. Los ‘ticos’ vencieron 3-1 a su similar de Honduras.

Los 'Ticos' quedan así ubicados en el Grupo D, junto Paraguay, Brasil y Colombia a la que enfrentará en la segunda fecha el 28 de junio.

Costa Rica y Canadá se ganaron el sábado los dos últimos billetes a la Copa América de 2024 en partidos de repechaje disputados en Frisco (Texas, Estados Unidos).

Canadá venció en su repesca a Trinidad y Tobago por 2-0 y disputará por primera vez el torneo continental, protagonizando además el partido inaugural del 20 de junio frente a Argentina, la vigente campeona.

Costa Rica remontó un gol inicial en contra para batir 3-1 a Honduras y avanzar a su sexta Copa América, en la que se estrenará ante Brasil el 24 de junio en Los Ángeles (California) por el Grupo D.

Tarea complicada

La escuadra capitaneada por Keylor Navas enfrentará también en esa llave a Colombia y Paraguay.

"Hoy era una final y muchos jugadores no están habituados a jugar este tipo de partidos", subrayó el técnico argentino Gustavo Alfaro, quien asumió el banco de Costa Rica a finales del año pasado.

"Me tocó tomar una selección en un proceso de recambio generacional, sin tiempo para probar y obligación de sacar resultados", recordó. "Clasificar a la Copa América no me cambia nada pero sí lo hace la 'chance' de tener a los jugadores durante 30 días y jugar contra equipos de primer nivel".

El joven equipo de Alfaro exhibió carácter para reaccionar tras encajar a los 10 minutos un primer gol de Michaell Chirinos.

"Agradezco el apoyo de los aficionados y les pido disculpas", dijo el seleccionador de Honduras, Reinaldo Rueda. "Siento una vergüenza grandísima porque no pudimos brindarles lo que queríamos. Teníamos ilusión de estar en la Copa América".

"El primer tiempo fue muy parejo y no asimilamos el 1-1. Quisimos hacer cosas que no debíamos", lamentó el técnico de nacionalidad colombiana.

Costa Rica, que el martes enfrentará a Argentina en un amistoso en Los Ángeles, vuelve a la Copa América tras su participación en las ediciones de 1997, 2001, 2004, 2011 y 2016. Hasta ahora su mejor resultado son los cuartos de final de 2001 y 2004.

En el primer juego de repesca, Canadá derrotó 2-0 a Trinidad y Tobago con goles de Cyle Larin y Jacob Shaffelburg en los minutos 61 y 90+1.

La escuadra que lidera Alphonso Davies (Bayern de Múnich) sigue logrando avances después de que en 2022 disputara en Catar su primera Copa del Mundo en 36 años y de que en 2023 llegara a la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Canadá será el rival de la Argentina de Lionel Messi en Atlanta (Georgia) en el juego inaugural de la Copa América, que se disputará a lo largo de Estados Unidos hasta la final del 14 de julio en Miami (Florida).

El campeonato de la Conmebol se amplió este año para incluir a seis escuadras de la Concacaf, de las que ya estaban clasificadas Estados Unidos, México, Panamá y Jamaica.

Así, los dirigidos por Gustavo Alfaro serán el tercer rival del combinado nacional junto con Brasil y Paraguay. A continuación el fixture definido para Colombia en la fase de grupos:

24 de junio – Colombia vs. Paraguay

28 de junio – Colombia vs. Costa Rica

2 de julio – Colombia vs. Brasil

