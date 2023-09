Las lágrimas del capitán: Agudelo marcó y sigue haciendo historia en el Cúcuta Deportivo

“Es un sentimiento el que tengo hacia el Cúcuta. Es algo que anhelaba hace rato y no lo encontraba. Persistía, insistía y lo pude encontrar. Me toca el corazón, los hombres también lloran, vamos para adelante”, expresó el jugador que usa el dorsal 32.

Con las 57 anotaciones, Agudelo igualó al legendario Arnoldo Iguarán ubicándose en la sexta casilla de goleadores históricos.

El artillero acumula 38 goles en el Torneo (segunda división), 14 en Liga (primera división) y 5 en Copa.

Lea aquí: ¿Mejoras en la iluminación del estadio General Santander? IMRD responde

“Quiero que esto siga floreciendo. La frase que siempre decía era seguir luchando hasta que lo encontrara. Siempre di lo mejor en cada entreno y estos son los frutos para seguir ese camino de poder marcar historia, de marcar goles”, comentó Jhonathan, quien ascendió con el equipo en 2018.

Agudelo, quien vistió la camiseta del Cúcuta por primera vez en 2017, afirmó que la anotación es un plus para su motivación tras la sequía que vivió.

“Es un plus para ir motivándome, un gol en ese minuto (90+3) me motiva a entrenarme mejor, a darlo todo por el Cúcuta Deportivo. Quiero mucho al Cúcuta, a la hinchada, a esta ciudad que me ha acogido”, agregó.

En la victoria ante Patriotas, por la jornada 13 del campeonato de ascenso, también anotaron Kevin Álvarez, Jaime Peralta y Lucas Ríos. Por la visita lo hizo por duplicado Santiago Córdoba y Sebastián Ayala.

Tabla de goleadores:

José Omar Verdún (uruguayo) 169 goles Bibiano Zapiraín (uruguayo) 89 goles Luis Alberto Miloc (uruguayo) 80 goles Hugo Horacio Lóndero (argentino) 70 goles Ramón Villaverde (uruguayo) 61 goles Jhonathan Agudelo 57 goles Arnoldo Iguarán 57 goles

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion