Queremos ganar todos los partidos, pero a veces no se puede: Federico Barrionuevo

El Cúcuta Deportivo de las seis fechas jugadas hasta la fecha del Torneo I-2024 de la primera B, ha conseguido 14 puntos, producto de dos victorias de local, dos de visitante y dos empates, el último este lunes en el General Santander frente a Unión Magdalena, rival directo en las aspiraciones de buscar el ascenso a la máxima categoría.

El once rojinegro además es el único conjunto que no ha perdido en el campeonato manteniendo un invicto que desde al aspecto futbolístico no se refleja con solidez en la cancha.

Se resaltan los resultados que es lo que le interesa al técnico argentino Federico Barrionuevo y que su equipo logre clasificar a las finales del torneo y pelear el ascenso a final de año.

Hace una par de semanas el gaucho dijo que “al final por lo que me van a juzgar es por los resultados” y eso es una realidad que no se esconde.

A pesar la resistencia de los hinchas de acompañar al ‘Doblemente Glorioso’ en cada fecha el equipo no ‘llena’ no gusta y en seis jornadas sigue siendo un conjunto plano.

Tras el empate ante los bananeros Barrionuevo, admitió que no fue un partido fácil, contra un rival que vino a hacer lo suyo, resguardarse, aprovechar alguna oportunidad y llevarse un buen resultado que al final logró y fue un punto valioso.

“Nos costó (ganar) quisimos doblegar por las bandas (al Unión), lo hicimos, pero no también como pensamos. Después, en el segundo tiempo los que ingresaron lo hicieron mejor, recuperamos el balón, nos posicionamos (del juego) pudimos abrir el marcador y al final nos encontramos con una jugada infortunada y nos vamos con un gusto de derrota, que nos duele”, explicó Federico Barrionuevo.

Falta ser más equilibrados

A la pregunta de qué es tiempo de tiempo de tener una nómina titular constante más allá del trajín de partidos y de la dependencia de un jugador como Lucas Ríos para que fluya un mayor fútbol ofensivo y contundente, el orientador de los motilones manifestó que “lo de la nómina son las circunstancias (que se dan), lo del cambio Lucas me lo pidió, estaba desgatado. Kevin Moreno no pudo entrenar por una sobrecarga y decidimos poner jugadores que están al cien por ciento. Quisimos presionar alto por eso pusimos a Cristian Parra por delante de Cristian Díaz, pero ahí estamos tratando de decidir y tener la mejor nómina”.

No obstante Barrionuevo aseveró que “creo que hemos mejorado de las cuatro primeras fechas a hoy y en el último partido y este (contra Unión Magdalena se notó un equipo de presionar alto, que quiere someter al rival, pero a veces no como lo deseamos.

La realidad es que nos vamos con un sabor amargo, queremos ganar todos los partidos, pero a veces no se puede, hoy nos tocó sumar un punto es lo negativo, y aún no jugamos como queremos (con solidez)” reconoció el entrenador.

Una de las premisas desde el comienzo de temporada de Federico es no dejar crecer futbolísticamente al contrincante, pero en los seis compromisos jugados no se ve se refleja lo que quiere y en ocasiones los cambios se demoran en tomar el ritmo del juego y eso le cuesta al Cúcuta Deportivo.

Sin embargo, pasadas las jornadas no ha podido encontrar un equipo consistente, en lo que falta pereciera que las cosas no van a variar demasiado.

