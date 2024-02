Styven Monsalve y un regreso esperado por la hinchada del Cúcuta: “pensé que me iría del club”

El regreso

El jugador, de 1.65m de estatura, volvió a las canchas el pasado martes en la victoria 1-0 ante Boca Juniors, en la cuarta fecha del Torneo I-2024.

Ingresó para encarar todo el segundo tiempo y fue un desequilibrante. Por banda izquierda se asoció con Lucas Ríos, le ganó los duelos al lateral y pisó área.

“Agradecido con Dios por darme la oportunidad de poder competir. Fue duro, muy duro, uno entrena para competir y la verdad, al no estarlo haciendo, me costaba. Seguí trabajando con humildad y se llegó la oportunidad”, dijo el cucuteño, en atención a medios.

Monsalve, oriundo del barrio Cerro Norte, se ha caracterizado por su disciplina y humildad, cualidades que lo llevaron a ser paciente y esperar su oportunidad.

“Mi familia fue mi motivación, me ha tenido de pie. No fueron días fáciles para mí, hasta ahora estaba tomando experiencia, y bueno eso me sirve”, expresó el jugador con pasado en los clubes formativos Chamitos, Sol de Oriente (Medellín), La Norte y Unión Frontera.