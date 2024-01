Vamos por la revancha: Federico Barrionuevo, técnico del Cúcuta Deportivo

“Nunca dejé de ser el entrenador. Ya tengo tres meses y medio de experiencia, el trabajo se vio reflejado en el deporte, estamos en un deporte muy exitista. Si ganas eres el mejor, si pierdes, el peor, para muchos no estuve a la altura, pero soy un hombre de fe, trabajo con amor y pasión. Si me quedo en la cama, me estaría defraudando, me levantó a venir a trabajar, a dejar el 100 para que mis futbolistas entiendan lo que buscamos. Vamos por la revancha, a buscar el objetivo. El trofeo lo vimos de cerca, estuvimos a dos metros de abrazarlo, solo lo pudimos ver. Este semestre vamos con toda a abrazarlo y hasta fin de año a cumplir el objetivo”, dijo.

Vea aquí : Con golazo de Luis Díaz, Liverpool eliminó al Arsenal en la FA Cup

Cúcuta iniciará competencias la primera semana de febrero enfrentando al vallecaucano Atlético FC en condición de visitante.

Por ahora, no se han confirmado partidos de pretemporada, aunque se buscan concretar con equipos venezolanos.

