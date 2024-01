Emiliano Romero será el asistente de Federico Barrionuevo en el Cúcuta Deportivo 2024

“Viene con un año de ser ayudante de campo a nivel profesional. Es una persona profesional, capacitada. Lo hemos buscado. Entrevistamos a él y dos chicos más, pero nos decidimos por él al ser muy prolijo a la hora del trabajo, tener experiencia y un recorrido como asistente”, afirmó Federico Barrionuevo.

El entrenador del rojinegro llegó al motilón como asistente a mediados de 2023 para acompañar a Rubén Tanucci. En septiembre asumió como DT principal y alcanzó a dirigir 15 partidos de Torneo (8 victorias, 4 empates y 3 derrotas). Por Copa eliminó a Independiente Medellín y cayó con Millonarios en semifinales.

Barrionuevo, a causa de no tener licencia como entrenador, no podía estar en la línea dirigiendo. Lo hacía desde el banquillo y a través de Wilder Mosquera.

“Con el tema de la licencia muy bien. Me falta hacer el último pago para que me puedan dar la provisional, por la pretemporada aún no lo había logrado hacer, pero contento, es un paso importante en mi carrera. Agradecido con los directivos del club, futbolistas y gente porque estoy en el lugar que quiero estar y ahora voy a poder estar un poco más cerca de los futbolistas para poder ayudar”, señaló el estratega.

Cúcuta Deportivo inicia Torneo I-2024 el primer fin de semana de febrero enfrentando al vallecaucano Atlético FC, en condición de visitante.

De momento se espera el desarrollo de partidos de pretemporada, posiblemente, ante equipos venezolanos.

El cuerpo técnico del motilón para la nueva temporada quedó conformado de la siguiente manera:

Director técnico: Federico Barrionuevo.

Asistente: Emiliano Romero.

Preparador físico 1: Julio Chalares.

Preparador físico 2: Jorge Chaparro.

Preparador de arqueros: Cristian Vega Garibelo.

Fisiologo: Hugo Pabón.

Médico: Miguel Alexander Niño

Médico 2: Duvick Madariaga.

Fisioterapeuta: Julio Angulo.

