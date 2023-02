Yilmar Filigrana: quiero conseguir mi tercer ascenso con el Cúcuta Deportivo

“Encontré un grupo humano bueno, con buenos jugadores, se conformó un plantel para pelear muy buenas cosas este año”, expresó el delantero que usará el dorsal 9.

‘Conozco la responsabilidad’

Filigrana debutó en Alianza Petrolera, luego de formarse en Atlético Nacional y pasar unos meses por Deportivo Lara. Asimismo vistió la camisa del Deportes Quindío en varios ciclos desde 2017, la de Curitiba en Brasil, la del Atlético Bucaramanga y FAS de El Salvador.



“Desde que me hablaron sabía la responsabilidad, sé que tengo que venir a trabajar mucho, con una hinchada exigente que pide buen futbol y está ansiosa de buenos resultados por la para que tuvieron, que no participaron y lo del año pasado que no se clasificó. Es hora de que ellos disfruten también y nosotros podamos dar una alegría”, señaló el último fichaje del Cúcuta.

‘Quiero mi tercer ascenso con el Cúcuta’

El nacido en Padilla, Cauca, es un hombre que conoce muy bien la segunda división. A sus espaldas cuenta con los ascensos en Alianza Petrolera (2012) y Deportes Quindío (2021).

“He tenido la posibilidad de jugar bastante partidos en la segunda división, he tenido la posibilidad de ascender dos veces, espero que esta sea la tercera con el Cúcuta Deportivo, que tiene una gran hinchada y gran plaza. Quiero hacer buenas cosas acá”, dijo el atacante.

Sobre la lucha por el puesto con Agudelo, Filigrana acotó que puede complementarse muy bien con el goleador rojinegro.

“Con Agudelo podemos complementarnos, poder ayudarnos el uno al otro, hacer muchas cosas acá en Cúcuta. Vengo aportar goles, estoy mentalizado en hacerlo, aportar en la parte de arriba y vengo con toda la disposición”, respondió el delantero.

El caucano espera ser de la partida desde la próxima semana, no sin antes la solución al bloque impuesto por FIFA para la inscripción de nuevos jugadores.

