Alcalde de Cúcuta denuncia persecución política del procurador regional

A través de su cuenta de X, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo lanzó fuertes acusaciones en contra del procurador regional, Omar Javier García Quiñónez, señalando que el funcionario del Ministerio Público ha emprendido una persecución en su contra, para, supuestamente, destituirlo.

En el vídeo, Acevedo le pide a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, que atienda su denuncia y que fije su atención a las situaciones presentadas desde hace varios días en la ciudad de Cúcuta.

"El procurador regional, Omar Javier García me ha venido mandando una serie de mensajes en los cuales dice que me va a destituir, que hoy a las 2:00 de la tarde no vaya al despacho porque supuestamente él va a ir con todo a sacarme de allá y es un actor permanente en política acá en la ciudad de Cúcuta", dijo Acevedo en sus declaraciones.

El alcalde aseguró que había recibido información de parte de la Gobernación, sobre la presunta intención que tendría el procurador regional de apartarlo de su cargo.

"Creo en usted doctora Margarita Cabello, creo en la institución y me gustaría que por favor pusiera sus ojos en la ciudad de Cúcuta. Acá hay una una persecución hace unos días en medios de comunicación y con muchas cosas que han venido pasando, entonces por favor, Procuraduría General de la Nación (...) si hay que hacer algo, hay que hacerlo, pero realmente que sea en el marco de la ley y no por cuestiones políticas, ni por acosos políticos", puntualizó el alcalde.

