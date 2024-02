Área Metropolitana de Cúcuta tuvo que responder al fallo de tutela

Se negó la otra petición

Frente a la otra petición hecha por las empresas de transporte de, ajustar las tarifas del 2024 para Cúcuta y el área metropolitana, el Juzgado Once Civil Municipal negó la pretensión.

“Se advierte que, dentro del trámite constitucional no se probó que los procedimientos internos adelantados por la entidad accionada no sean eficientes para obtener el incremento solicitado; ni mucho menos que éstos atenten contra sus garantías fundamentales, así como tampoco se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable, no quedándole otro camino a esta unidad judicial que despachar de manera desfavorable su pretensión”, precisa la respuesta del fallo.

Pero Flórez señaló que con respecto al estudio de costos para fijar las tarifas del 2024 se han presentado varias inquietudes, pues en algunas oportunidades el AMC ha dicho que el estudio ya está listo y, en otras, que están esperando algunos ajustes para terminarlo, pero cuando él revisa en el Secop (Sistema Electrónico para la Contratación Pública), no se evidencia que el trámite esté en proceso.

Situación que, asegura, genera malestar, porque una de las excusas que ha puesto el AMC para definir el costo de los pasajes para el 2024 es que aún no está conformada la nueva junta directiva de la entidad con los alcaldes electos del área metropolitana y que el Gobierno nacional tampoco ha determinado los aumentos para el precio del ACPM y la gasolina.

“Nos preocupa que ya estamos en febrero y mientras en todas las ciudades del país el pasaje ya subió, aquí nos ponen trabas que no son válidas, porque el estudio debe hacerse a finales de año para arrancar el siguiente con lo que haya, y ahí está el ejemplo de que en el resto del país si sube más o no el combustible no fue excusa. Y con la junta directiva, se sabe que apenas los alcaldes se posesionan, implícitamente ya son miembros de ella”, agregó Flórez.

