Atención: Coronel Sandra Mora fue llamada a ser relevada de su cargo en la Policía de Cúcuta

A tan solo tres días de cumplirse cinco meses de su llegada a Cúcuta, la coronel Sandra Yaneth Mora Morales, comandante de la Policía Metropolitana, será relevada de su cargo, así lo aseguró ella misma a La Opinión.

La comandante de Policía, contó que sobre el mediodía de este martes, se enteró que sería relevada de su cargo sin conocer las verdaderas razones.

“No sé por qué se da esta decisión. Hay muchas cosas detrás, muchas. He sido enterada de un relevo del que desconozco las razones puntuales. No sé qué pasó pero sería por ser contundente, porque no me presto para pendejadas, porque tengo claro que ser comandante es no entregarse a las mafias sino a trabajar por la gente”, dijo la coronel a La Opinión.

Y añadió: “ordenaron que el viernes llega mi reemplazo a lo que yo respondí, que no había problema, porque mañana mismo presentaría mi retiro”.

La coronel Sandra Mora, oriunda de Villavicencio, también expresó su postura frente a la institución a la que pertenece desde 1993.

“La Policía solo me deja la oportunidad de haber trabajado en diferentes escenarios, pero me ha costado muchísimo. Entonces me voy con un sentimiento más de tristeza, sí, pero de amor por ser policía y que espero que los oficiales comprendan y entiendan la gran responsabilidad que se tiene de ejercer el liderazgo del mando y no trabajar algunos por principios personales, porque algunos se les ha olvidado en donde están y para dónde van. La profunda responsabilidad de ser un cambio transformador de ser comandante”.

