Comuna 6 de Cúcuta necesita una Unidad Básica de Atención

Imsalud responde

Juan Agustín Ramírez Montoya, gerente de Imsalud, explicó que la prestación del servicio de salud no es un “patrimonio público únicamente”.

En este sentido, detalló que está involucrado también el sector privado, y, a su vez, los regímenes contributivo, subsidiado y régimen de excepción conformado por la Policía, Ecopetrol y los maestros, cada uno con una IPS.

“Nosotros vemos usuarios del régimen subsidiado del primer nivel y no todas las EPS tienen contrato con nosotros. En esa zona (Comuna 6) tenemos dos UBA, la de Comuneros y el Policlínico y cuatro centros de salud. No todos los habitantes de la Comuna 6 son del régimen subsidiado y no todas las EPS del régimen subsidiado tienen contrato con nosotros”, apuntó el funcionario.

Manifestó que en un futuro, en la medida que vaya creciendo la población, obviamente se necesitará mayor infraestructura, por lo que se requerirá de un proyecto de gran envergadura, destacando que, en esta administración dejarán en fase 1 y 2 la transformación del Policlínico de Atalaya para que se convierta en un centro asistencial de segundo nivel.

“Los futuros hospitales que se necesiten o la construcción de nuevas UBA ya le corresponderían a las futuras administraciones”, puntualizó.

