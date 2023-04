Concejo de Cúcuta, pesimista porque alcaldía termine obras

Seis horas de un debate en el que reinaron los interrogantes, la preocupación, las quejas y algunas consideraciones serias acerca de promesas del gobierno municipal que, muy probablemente, no lleguen a feliz término con respecto al tema de infraestructura vial en el municipio para el cierre de esta administración, sirvieron de escena para el control político que el Concejo de Cúcuta le hizo ayer a la Secretaría de Infraestructura.

El arquitecto Jorge Iván Rodríguez, secretario de Infraestructura Municipal, con más de 30 años de experiencia, trató, como pudo, de hacer frente a los “regaños” de los concejales y de responder todos los cuestionamientos que tenía la Corporación de las malas políticas de Planeación de la administración, en especial, de lo que le entregó a su salida la exsecretaria Eliana Medina, a quien responsabilizaron del gran fracaso que generó con su gestión.

“Más de un billón y medio era el costo de pavimentar la ciudad y ahora nos va a costar dos billones gracias a la doctora Eliana. Me sorprende que usted no haya renovado a todo su equipo de trabajo en los tres meses que tiene como secretario. Salve usted la Patria porque aquí, Jorge Iván, no fue que nos estancamos sino empeoramos lo que había”, fue el llamado del concejal Álvaro Raad al funcionario.

Durante todo el debate hubo concejales que aseguraron que el secretario mentía en su informe, al presentar como concluidas obras que no se han terminado. Pusieron de ejemplo el contrato para la adecuación y mantenimiento de la sede del Concejo de Cúcuta que empezó el 7 de marzo 2022.

Lea también: Los Magos estafaban a una empresa de carbón en El Zulia

“La obra del Concejo que no nos han entregado la muestran y dice el alcalde ‘terminamos la obra’, pero hoy los concejales tenemos que rezar para que no nos vayamos para el piso desde este teatro donde estamos sesionando. No le digan mentiras a la comunidad. Decirle mentiras al Concejo es decir mentiras al pueblo. Si le llega a pasar algo al Concejo sobre estas tablas, responsabilizo al alcalde porque esta tarima no aguantahasta diciembre”, dijo el concejal Edison Contreras.

Por su parte, la primera vicepresidenta del Concejo Municipal, Carime Rodríguez, le pidió al secretario “quitarse las máscaras” porque al verificar lo que presentó en el informe de gestión se encontró con la sorpresa de algunos productos que aparecen como ejecutados, cuando no es cierto, indicó.

“Dice que van en 92% de ejecución de obras y aparece la calle quinta de Comuneros como meta culminada en el 2022. Cómo fue entregada, no nos puede decir que fue entregada cuando si nos ponemos a revisar eso no se ha cumplido al 100%”, señaló.

La administración se trazó como meta de cuatrenio la construcción, mantenimiento y mejoramiento de 60 kilómetros de la infraestructura vial urbana, lo que a la concejala y a otros munícipes les pareció “muy pocos kilómetros” para las necesidades reales de la ciudad y que aun así “no se han cumplido”, dijo.

También le pareció curioso que la Secretaría presentara una meta de construcción y mantenimiento de la ciclo ruta vial del municipio de la que solo han cumplido un 2% y que el secretario dijo en su exposición de forma muy clara que ya “no se cumplirá”.

Le puede interesar: Tras atentado en el parque Mercedes, ofrecen millonaria recompensa

“Ayer el secretario de Tránsito, Mayid Gene, vino aquí a decirnos que tenemos que aprobar recursos para comprar 200 bicicletas que el alcalde quiere dejarle al municipio y usted hoy nos dice que no ha avanzado y que no va a cumplir, es decir, van a comprar bicicletas para colgarlas aquí en el Palacio”, se preguntó.

Carime Rodríguez reconoció la buena disposición del funcionario y el esfuerzo que hace por escuchar a la ciudadanía, cuando manifestó que ha atendido a más de 417 personas, entre líderes comunales y particulares que acuden cada martes para presentar sus solicitudes.

También exaltó el trabajo que están haciendo en la elaboración del inventario de las vías y le pidió que ese registro sirva como documento para el municipio, ya que no lo tenía.

Una comisión accidental

Uno de los que generó mayor controversia en el control político fue el concejal Nelson Ovalles, quien logró ayer que se creara una comisión accidental, presidida por el concejal Alexander Salazar, para revisar toda la contratación realizada por la administración, no solo de obras, sino de las distintas secretarías durante los años 2020, 2021, 2021 y lo que va del corriente.

Ovalles le agradeció al arquitecto Jorge Iván Gutiérrez que haya llegado “con todas las ganas”, pero le recordó que tiene la responsabilidad gigante con la ciudad de que obras como la avenida Las Américas, la calle Quinta de Comuneros, la avenida Kennedy, los Corazones de Barrio y el par vial del Barrio Aeropuerto, entre otros, no se conviertan en ‘elefantes blancos’ para la ciudad.

Lea: Mayid Gene enfrentó críticas y aseguró que ha cumplido

¿Qué hace falta?

El control político donde presentaron estadísticas y avances de proyectos a cargo de ese despacho se cerró con las preguntas de la Corporación acerca de cuándo y de qué manera la Alcaldía entregará las obras de gran impacto que están en desarrollo y que han prácticamente ‘desangrado’ al comercio en esas zonas como ocurre con el caso de la avenida Las Américas.

El arquitecto Jorge Iván Gutiérrez fue enfático en asegurar que para llevarla a término son fundamentales los $11.600 millones que están bajo estudio para aprobarlos por el Concejo. “Dependiendo del avance del actual contratista decidimos si se adicionan al contrato o abrimos un nuevo proceso”, señaló.

De la calle Quinta de Comuneros, dijo que es la primera obra que se va a ejecutar con la figura de obras públicas por impuestos. “Hace falta $500 millones de pesos. Ya tenemos una oferta que fue presentada a la Secretaría de Valorización y Plusvalía para obtener esos recursos”.

Además, informó que en la avenida Kennedy, el Área Metropolitana hizo un requerimiento de 250 metros cúbicos de concreto para terminarla al 100%, debido a que se produjo un desbalance del proyecto inicial producto de las conexiones fraudulentas que encontraron, lo que cual hizo que tuvieran que agrandar el tamaño del alcantarillado de aguas lluvias. “En unos 15 días estaríamos iniciando la ejecución de la terminación de esta vía”, aseguró.

Si quieres tener acceso ilimitado a toda la información de La Opinión, apóyanos haciendo clic aquí: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion