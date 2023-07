Concejo de Cúcuta se mudó a su sede principal, pero faltan detalles

El Concejo de Cúcuta retomó ayer sus sesiones en la sede principal del reciento, luego de un año y tres meses a la espera de unas instalaciones que estaban en remodelación desde abril del 2022. Y aunque, finalmente, lograron mudarse de la sede del Teatro Municipal, siguen por ejecutar obras complementarias.

Durante los últimos dos meses, los corporados habían insistido en la necesidad de la obra, que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, se terminara porque la tarima en el teatro estaba a punto de venirse abajo. Ayer, lograron su cometido, aunque no se mostraron del todo conformes.

“Hoy entregaron el recinto que aún no está completo porque la contratación que estaba a cargo de la anterior secretaría de Infraestructura, Eliana Medina, para la remodelación y adecuación, no se concretó en los términos y ya teníamos más de un año esperando”, indicó el concejal Álvaro Raad.

Dijo que faltan algunas puertas y detalles técnicos que tendrán que ser subsanados. Sin embargo, dijo que se vieron obligados a mudarse por la incomodidad del teatro que, por otro lado, estaba cerrado para actividades que requiere la Secretaría de Cultura.

Raad mencionó que el Consejo Municipal aportó el mobiliario, los escritorios, televisores y algunos recursos de tecnología, pero faltan otros detalles. Por lo cual se aprobaron, de los recursos del balance, $200 millones que serán ejecutados en los próximos meses para lo que falta.

El concejal Oliverio Castellanos expresó su descontento por la obra inconclusa que a su juicio forma parte de la irresponsabilidad de la administración frente a los proyectos que inició.

“Como todo lo que han hecho, todo está inconcluso, el Concejo no tiene puertas, no tiene puerta los baños, faltan el mobiliario de las oficinas de comisiones que son tres unidades de comisiones, no tenemos sonido porque se instaló el mismo sonido obsoleto del 98”, dijo.

La Secretaría de Infraestructura Municipal informó que la obra del Consejo ya cumplió en su primera fase. Sin embargo, realizarán algunas obras adicionales que son del conocimiento de la Corporación.

“El proyecto de adecuación y mejoramiento del Concejo Municipal terminó de acuerdo a lo previsto, pero realizaremos algunos trabajos complementarios que permitan entregar el recinto de la democracia en las mejores condiciones posibles. De momento, se realizó una entrega parcial para poner en funcionamiento nuevamente la sede mientras terminamos los trabajos adicionales”, agregó Jorge Iván Rodríguez, secretario de Infraestructura.

