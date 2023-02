Cucuteños reaccionan a la nueva medida de pico y placa de cuatro dígitos

Alonso Vejollín, médico, "Cucúta no necesita pico y placa. Requiere es disciplina de conductores, control de tráfico, arreglo de vias y el retiro de reductores de carril".

Mayra Yotala Monsalve: “Puro capricho del gremio taxista y los de la alcaldía le siguieron el juego”

Pablo Bautista:“Esa me medida es la más mala lo mejor es no tener carro en todo el año se puede un tercio del año entonces porque no reducen el SOAT no es por un año”.

