Deportistas Unisimón rumbo a la fase regional de los juegos Ascun

Los equipos representativos de la Universidad Simón Bolívar de tenis de mesa, ajedrez y taekwondo clasificaron a la fase regional de los juegos liderados por la Asociación Colombiana de Universidades, también conocida como ASCUN.

Los clasificatorios se jugaron en Cúcuta en la semana del 13 al 17 de abril. Las contiendas regionales iniciaron ayer en Bucaramanga y se extenderán hasta el viernes 12 de mayo.

La participación de los estudiantes en este tipo de eventos corresponde a una de las actividades que lidera la dependencia de Bienestar Universitario dirigida a “fortalecer la formación integral de los futuros profesionales y la búsqueda de un estilo de vida saludable, siendo la práctica de un deporte o una actividad física recurrente la herramienta fundamental”, manifestó César Ibarra Navas, coordinador de Deportes de la Institución de Educación Superior.

En esta oportunidad, viajarán cinco estudiantes de tenis de mesa, dos de ajedrez y siete de taekwondo.

El deporte en la práctica profesional

Kelly Johanna Medelo Gelvis es estudiante de Psicología y una de las deportistas destacadas de ajedrez. Desde la práctica de este juego, ha obtenido mayor confianza en sí misma y fortalecido su personalidad, “el tablero es como un espejo, me hace ver cómo he cambiado en mis 21 años. Me ha enseñado a seguir luchando por lo que quiero”, dijo.

Actualmente realiza su práctica clínica en el Centro Terapéutico Integral, proceso en el que implementa el ajedrez por sus reconocidas ventajas a nivel terapéutico. “A nivel cognitivo, potencializa las habilidades y capacidades, mejora la función ejecutiva, la memoria, la planeación y la concentración. Desde allí, logro ayudar a otros”.

Iris Valero Rojas, jefe de Bienestar Universitario de la Unisimón, destacó que los estudiantes que practican algún deporte durante la vida universitaria adquieren más y mejores habilidades blandas como el trabajo en equipo, el liderazgo y el compromiso, además, “su participación en estas justas deja ver un alto sentido de pertenencia con su Universidad. Sin duda, la práctica deportiva no solo trae beneficios físicos y en la salud, también aporta capacidad y herramientas para afrontar diversas situaciones cotidianas de la vida académica, personal e incluso laboral”.

Keyla Maryu Quevedo Ramírez es la entrenadora de la selección de Tenis de Mesa Unisimón ha acumulado experiencia como entrenadora en Venezuela, fue atleta de la Selección Nacional de Tenis de Mesa y trabajó como entrenadora en el deporte paralímpico y universitario. Actualmente es entrenadora de la Liga de Tenis de Mesa de Norte de Santander. “Es y será siempre un reto para mí; es una gran responsabilidad formar jugadores y ayudarlos en su crecimiento profesional”, anotó.

