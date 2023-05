En agosto, taxistas deben estar al día con la Seguridad Social

El impacto en la economía

Las cuatro horas que duraron los bloqueos viales protagonizados ayer por un sector del gremio de taxistas, a juicio de los voceros de gremios y expertos laborales perjudicaron las actividades productivas, académicas, transporte y de movilidad de los cucuteños, aunque en menor proporción de lo ocurrido en el paro del pasado 26 de enero cuando el comercio formal reportó pérdidas por $7.900 millones.

Para la directora ejecutiva de Fenalco Norte de Santander, Gladys Navarro, la protesta es un derecho fundamental, las vías de hecho no. La afectación de la comunidad no tiene precio y el comercio se ve afectado porque es un día que se pierde. “Hay que tener claro que no es cierto que las ventas que no se hacen hoy se compensan con otro día”, dijo Navarro.

El presidente ejecutivo del gremio de los restaurantes, Acodres, Juan Pablo Londero, expresó que el haberse logrado un acuerdo rápidamente entre los taxistas y las autoridades para levantar la protesta favoreció al gremio que representa, que alcanzó a reaccionar para aprovechar las ventas del mediodía sin mayores sobresaltos.

Los bloqueos redujeron en un 60 por ciento la prestación del servicio de bus urbano, el cual se normalizó al ciento por ciento antes del mediodía.

El solo anuncio de la hora cero del paro de taxistas el día anterior, produjo en la víspera que colegios públicos y privados ordenaran la suspensión de las actividades académicas, aunque la alcaldía ordenó a las directivas docentes activar los planes de contingencia para evitar la pérdida de clases.

Las Empresas transportadoras de carga pesada, concreto, productos cárnicos y mercancías varias también sufrieron traumas en las primeras horas del día, debido a los bloqueos en los que quedaron atrapadas. Muchas gandolas debieron regresar a las bodegas a la espera de que se levantara la protesta.