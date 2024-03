En Cúcuta la contaminación ambiental es un problema de todos

Sin lugar a dudas, la contaminación del aire ha sido el principal tema de discusión en Cúcuta y su área metropolitana durante las últimas semanas.

El cielo azul de la capital nortesantandereana de un momento a otro se tornó en un color grisáceo y la calidad del aire se deterioró.

Los principales organismos de control ambiental como la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y la Alcaldía de Cúcuta a través de sus secretarías, tomaron medidas para mejorar la calidad del aire como ejecutar un día sin carro o retomar el uso de tapabocas obligatorio, situación que hizo recordar los tiempos grises, nublados y convulsos de pandemia.

El Jueves Santo se levantó la alerta naranja en la región, al descender notablemente los indicadores de contaminación ambiental, según los monitoreos especializados.

Expertos en materia medioambiental consultados por La Opinión determinaron que este problema de la contaminación se venía cocinando a fuego lento.

Lea aquí: ¡Atención! Se supera la mala calidad del aire y salimos del nivel de prevención II Naranja

Deforestación: el principal de los males Evaristo Alberto Carvajal Valderrama, ingeniero agrónomo y docente de botánica en la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), precisó que el principal problema relacionado con el medio ambiente es la tala indiscriminada de árboles en Cúcuta.

“Este cáncer llamado deforestación de zonas verdes ha ocasionado que las sensaciones térmicas ahora sean más apremiantes” informó, pero el problema se incrementa cuando -según el docente- en la ciudad no se plantan árboles.

No obstante, este inconveniente no viene de ahora, ya que desde comienzos del Siglo XXI, Cúcuta dejó de ser una de las ciudades más arborizadas de Colombia, en palabras de Carvajal, “porque no hubo un programa serio de reforestación por parte de las administraciones municipales y departamentales”.

Tenga en cuenta: Corponor aclara que Cúcuta no ha superado el problema ambiental

En los años 80, Cúcuta era símbolo de ecosistema y biodiversidad, debido a que había entidades que velaban por la siembra de árboles y plantas endémicas (nativas de la zona) en los parques principales de la ciudad, además de efectuar gestiones para el arbolado urbano.

Carvajal fue crítico en mencionar que hoy se perdió la cultura por plantar un árbol, por lo verde, y tampoco hay una entidad que les haga un correcto mantenimiento a las plantas.

“La pasada administración hizo un esfuerzo por plantar árboles, pero al no contar con una oficina que se encargara solo de eso, dichas acciones resultaron infructuosas”, aseveró.

Siembra de árboles, la respuesta al problema El docente aseguró que una de las actividades que puede realizar la comunidad cucuteña en aras de mejorar la calidad del aire es plantar árboles, pues todos y cada uno de ellos “liberan oxígeno a la atmósfera y captan una gran cantidad de dióxido de carbono”.

Aunque la siembra de cualquier árbol mejoraría de forma considerable el panorama de Cúcuta, Carvajal Valderrama hizo hincapié en que las plantas nativas y endémicas son las que se adaptarían a las condiciones secas del suelo cucuteño.