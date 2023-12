Especialistas anuncian que renunciarán al Erasmo Meoz

La atención médico especializada que se presta en el Hospital Universitario Erasmo Meoz se empezó a suspender desde ayer por el trato despectivo que las directivas de la entidad les está dando a estos profesionales.

Ayer, La Opinión habló con varios médicos especialistas de distintas ramas, que están vinculados al centro asistencial como contratistas, y confirmaron que desde mayo no se les paga por sus servicios, lo cual está causando un serio perjuicio a sus economías.

“La posición de las directivas del hospital es que no nos paga porque recibimos remuneración de otras entidades en las que trabajamos, lo cual es de muy mal gusto”, dijeron profesionales que aseguraron no volver a fimar contrato hasta tanto no se les cancele todo lo que se les adeuda.

Esto quiere decir que el año entrante el Hospital no contará con los servicios de médicos especialistas, lo cual representa un atentado contra la vida de muchos pacientes que los requieren.

El jueves, la subgerente de salud, Maribel Trujillo admitió que existen prioridades más importantes en el hospital por encima del pago de los salarios a los médicos especialistas, “dado que a ellos les pagan en otras entidades de salud”.

La crisis financiera es cada vez más aguda y se profundizó aun más con la negación de un empréstito por $35.000 millones que le hizo la banca a local al gerente del Erasmo Meoz, Tonino Botta.

“Esto lo conocimos ayer, los bancos ya están enterados del estallido de las finanzas del hospital y no le van a prestar plata, por ello, con el correr de los días la situación se va a agravar, sobre todo para cumplirnos con los pagos que nos deben”, dijeron médicos especialistas que pidieron mantener su identidad en el anonimato.

La Asociación Nacional de Enfermeras Certificadas (Andec), seccional Norte de Santander marchó ayer con decenas de sus afiliados en protesta por el no pago de sus salarios. La jornada partió desde las afueras del hospital y terminó en la sede de la Gobernación, donde dos delegados de esta organización sindical fueron escuchados en el recinto de la asamblea.

Tras ser escuchados, la duma departamental anunció que la próxima semana convocará a la junta directiva del hospital para analizar la situación financiera de este centro asistencial, así como la problemática laboral por el no pago de los sueldos.

Ayer, al atardecer, se conoció del pago de la prima navideña a los 1.700 trabajadores asociados, pero de los sueldos de noviembre y diciembre no se dijo nada, ni tampoco de lo que va a suceder por la escasez de materiales y medicamentos para cirugías y la atención de traumas y de urgencias vitales.

Por esta situación, el Ministerio del Trabajo le hizo al gerente de la entidad, Tonino Botta un requerimiento perentorio para que informara de manera detallada de la situación financiera del hospital.

El hospital, según Trujillo, no les paga hace seis meses a los proveedores de medicamentos y materiales una suma cercana a los 70.000 millones de pesos.

