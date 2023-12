¿Lloverá el 24 de diciembre en Cúcuta? Esto dice el Ideam

A menos de cinco días de Nochebuena, en Cúcuta cayó una fuerte lluvia, que comenzó el miércoles en la noche y se extendió hasta la mañana del jueves, afectando diferentes barrios, desde casas inundadas e inconvenientes en varias vías.

Sin embargo, para la alegría de muchos cucuteños, el pronóstico no se extenderá, al contrario, se prevé que el clima cálido y soleado continúe.

“Para el 24 de diciembre es probable que tengamos una tendencia seca, podrían registrarse unas lluvias ocasionales hacia finales de la tarde o inicios de la noche, pero en general, el tiempo es seco”, dijo Daniel Useche, meteorólogo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam.

El experto también indicó que durante la semana, la temperatura máxima podría variar entre los 33 y 34 grados Celsius.

Zonas afectadas

Para los residentes de Guaimaral, cada vez que se ‘suelta el agua’, se inunda gran parte del barrio, siendo la avenida principal la que más sobresale, pues el líquido sobrepasa las aceras, se mete en algunas casas e impide el paso tanto para peatones como para vehículos pequeños.

“Quería llevar a mi hijo a estudiar, pero no se pudo, es que ni hay paso e incluso el carro que estaba al frente de mi casa, la corriente lo movió”, dijo una residente.

Asimismo, vecinos de Montevideo II (parte alta de Villa del Rosario), Comuneros, Ceiba, Zulima, anillo vial oriental (sector Boconó) y Palmeras compartieron imágenes y videos de algunas calles intransitables.

“Yo tuve que salir, pero me llegaba el agua hasta más arriba de los tobillos y me imagino que la gente de más abajo no pudo irse a hacer sus labores porque eran las 8:30 de la mañana y seguía lloviendo”, comentó Sara Gutiérrez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Comuneros.

La tempestad provocó que dos grandes árboles de la Avenida Cero cayeran. Uno fue por la avenida calle 2N, en el barrio Lleras Restrepo, y otro fue en la calle 11, frente al Farmatodo. En ambos casos, no hubo heridos ni denuncias por daños en vehículos.