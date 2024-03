Las controversias que rodearon a la coronel Sandra Mora en la Policía de Cúcuta

A la saliente coronel Sandra Yaneth Mora Morales, quien comandó la Policía Metropolitana de Cúcuta, la rodearon varios cuestionamientos dentro de la institución policial que pusieron en entredicho su liderazgo y tras su relevo anunció este viernes su retiro voluntario.

Esta mujer llanera, de 51 años, quien tuvo a cargo la seguridad de Cúcuta, por espacio de cinco meses, se despidió con un comunicado, dirigido a los medios de comunicación, donde confirmó su salida.

“Me despido con inmenso honor de haber servido en el Área Metropolitana, dejando en alto mi buen nombre. Tomo la decisión de solicitar mi retiro voluntario de la institución, ya que me satisface irme sabiendo que hice las cosas bien, y que en cada persona que sembré seguridad y confianza. Quedará un grato recuerdo, ya que para muchos fui la Dama de Hierro”, dijo.

Entre algunas de las situaciones que enfrentó la oficial, y que terminaron en denuncias, tuvieron que ver con extralimitaciones en el mando y cuestionadas relaciones.

La Opinión habló con ella.

Hay un episodio que tiene que ver, precisamente, con su condición de mando y en el que se habla de un posible maltrato a una subalterna. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Para mí fue sorpresiva esa denuncia y más de la persona más allegada y cercana desde el día primero hasta el día que conocí la denuncia. Y la conocí, porque fue a través de la plataforma X. Yo no le puedo decir que soy un caramelo y que me siento a llorar con mis policías, no. Soy una mujer de mucha fuerza y mucha potencia, que cuando debo hablar duro, lo hablo, pero eso sí, absolutamente segura de que lo hago con todo el respeto a la dignidad de la persona.

El hecho de hablar duro no significa que eso sea un maltrato o una violación de derechos humanos. Pero eso lo determinarán las autoridades. Igual yo me estoy enfrentando a varias investigaciones a raíz de eso.

Actualmente, ¿cómo está ese proceso? ¿En qué etapa se encuentra?

Está en investigación. No podría referir más porque todo está en investigación. Ya coloqué a mi abogado de profunda confianza y es él quien está al frente de eso.

En un concierto, ocurrido en noviembre del 2023, usted fue señalada de pasarse de tragos. ¿Protagonizó algún comportamiento que no estuviera a la altura de su mando?

No, inadecuado no. Igual ahí estuvieron conmigo más de 60 policías cerca. De eso se me ha querido atacar. Creo que se han aprovechado mucho de algunas amistades, hay unas personas que quieren aprovecharse de eso. Han hablado de que hay un video y sí me gustaría que así como salió un pasquín, pues que suban el video.

Me gusta el vino. Me gusta el whisky. Allá ni tomé vino ni tome whisky, probé el ron amarillo (aguardiente) y no solamente estaba con policías, sino estaba con funcionarios de la Gobernación y de la Alcaldía.

Otra queja por la que han intentado cuestionar su proceder al frente de la Mecuc, es el supuesto uso de un esquema de seguridad para temas personales.

No, en absoluto. El tema personal es mi familia. Tengo un estudio de seguridad con categoría extraordinario y está con alcance para mi familia. Solo he recibido una familiar y eso lo hacemos todos los comandantes. La familia tiene ese alcance. No he salido ni siquiera del área metropolitana, no conozco Chinácota, como para decir que he cogido y le he dado mal uso irracional a los elementos.

Como comandante de la Mecuc ¿ha hecho algún contrato con algún amigo personal?

No, yo no tengo amigos personales acá. Cuando llegué no conocía a nadie.

¿Empresarios?

Empresarios conozco a uno que ha sido señalado y que me lo presentaron en el marco del trabajo. Esa es una muy buena amistad, como tengo varias personas y empresarios, no solamente el señor Arbey. Conozco a muchos y me he sentado con muchos y me han invitado a cenar muchos.

¿Pero, hay contratos?

No, que yo sepa no.

¿Por qué cree que hay tantas quejas de persecución laboral en contra suya?

Cuando se toman decisiones frente a personas que no están haciendo las cosas bien, siempre van a querer trasladar la responsabilidad al comandante.

Hablemos de las relaciones que usted ha tenido con los mandatarios del área metropolitana, ¿están en buenos términos o a qué se deben algunos reclamos escuchados?

Uno entiende que las nuevas administraciones requieren unos resultados de su Policía lo más rápido posible y ellos llevan hasta ahora dos meses. Yo vengo desde octubre trabajando y dando resultados. Quisiera también darles esos resultados hace rato a todos. Pero no siento que tenga malas relaciones con ninguno. Ellos harán sus manifestaciones y las atenderemos.

No esperen de mí que vaya a salir a una reacción mediática frente a una expresión de un señor alcalde o de alguien, no. Sí salí tres días después a responder las manifestaciones de un secretario que me puso una carga muy compleja con relación al convenio del Tránsito, que no depende de mí y se dijeron cosas que nunca dije. Por eso sí salí (a hablar), pero no significa que tengamos malas relaciones.

