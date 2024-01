Le llueven quejas al concurso de méritos que adelanta el Concejo para elegir nuevo Personero de Cúcuta

“No se tuvo en cuenta mi experiencia”.

En esto mismo coincidió Juan Carlos Prada Ávila, uno de los aspirantes al cargo, quien también cuestionó el procedimiento en que se basaron para adjudicar el puntaje los diez concejales encargados de hacer la entrevista.

“Todavía me estoy preguntando en qué se basaron los concejales, cuál fue la fórmula o metodología para decir quién debía tener el mayor puntaje y quién el menor, he preguntado al Concejo pero no he recibido respuesta”, dijo Prada.

Por otro lado, hizo reparos a la metodología empleada por la Universidad del Magdalena para las puntuaciones de la experiencia relacionada con el cargo de personero y con la experiencia profesional.

Mencionó que cuando (la universidad) hace la relación de la experiencia profesional y la relacionada no tuvieron en cuenta mi experiencia y como consecuencia tuve una puntuación de cero.

Dijo que la experiencia relacionada tiene que ver con el cargo de personero, no dice que deben ser iguales las funciones, sino similares, acotó Prada.

Explicó que él fue contralor general de la república. “Ahí yo llevé procesos disciplinarios pero también fiscales. La Personería qué lleva, procesos disciplinarias, será que no hay similitud”, se preguntó el este aspirante a personero.

Dijo que cómo va a decir la universidad que no tengo experiencia relacionada. Yo también fui secretario de Gobierno de Cúcuta. Ahí se llevan procesos administrativos de los inspectores de policía. Será que eso no es relacionado al cargo de personero, dijo a manera de reflexión Prada, quien denunció que por omitir su experiencia relacionada la Universidad del Magdalena le puso cero en esta prueba.

Referente a la experiencia profesional, dijo que completó 30 años de servicio al Estado, pero la universidad al hacer la sumatoria le restó ocho años “y ni reclamando se me atendió”, dijo.

Prada también le solicitó al procurador Regional su intervención en el proceso “porque se me está afectando mi participación en el procero. Asimismo, dijo que interpondrá una acción de tutela para hacer valer sus derechos “violados por quienes están llevando a cabo el concurso de méritos para proveer el cargo de personero”.

Habla el Concejo

El presidente de la mesa directiva del Concejo, Edinson Contreras, salió al paso de las denuncias que se hicieron ayer en torno a las presuntas irregularidades que han rodeado el concurso de méritos para elegir el nuevo personero de Cúcuta para el periodo 2024-2028.

Sobre las denuncias que surgieron el miércoles tras la entrevista a los aspirantes al cargo, mencionó que la mesa directiva que preside ha actuado con total transparencia y atendiendo el cronograma que venía aprobado por la mesa directiva anterior.

“La entrevista se cumplió tal y como lo demanda la resolución, los concejales encargados y los aspirantes fueron convocados como lo exige la norma. Solo asistieron dos de los tres aspirantes a Personero: Juan Carlos Prada Ávila y Luddy Páez”, precisó el presidente del Concejo, al tiempo que advirtió que el plazo para presentar reclamaciones vence hoy.

Contreras invitó a quienes tengan dudas de la transparencia del proceso a que se acerquen a la secretaría del Concejo y pidan toda la información del proceso. “Aquí todo el público”, dijo.

En cuanto a las reclamaciones presentadas por Prada, en torno a que la Universidad no le tuvo en cuenta la experiencia relacionada y la profesional, Contreras indicó que aunque esos reclamos son extemporáneos se procederá a revisar con la universidad para verificar esa queja.

Desde el inicio del concurso le han llovida quejas y denuncias al Concejo por las presuntas irregularidades cometidas a lo largo del proceso, de las cuales conocer la Procuraduría Regional.

De hecho, el procurador regional, Omar Javier García, en oficio que le envió a la mesa directiva del Concejo de Cúcuta en diciembre pasado le advirtió sobre la necesidad de que se tomen los correctivos necesarios “ya que se estaría incurriendo en la violación de los principios de objetividad y transparencia en el proceso que está en curso para elegir al próximo personero de Cúcuta para el periodo 2024-2028.

