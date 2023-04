Los nuevos caminos de la Política Antidrogas de Colombia

Colombia sigue estando en la cima de la escala productora de cocaína en el mundo, tanto así que el 97% de la que se consume en los Estados Unidos es colombiana, un deshonroso puesto del cual el país sigue tratando de salir, no sólo por la tragedia que implica su consumo para la salud física y mental de quienes la usan, sino por el impacto social, de pobreza, de seguridad, político y económico que ha dejado el narcotráfico a su paso.

Lea también: EPS Sanitas cuenta en Cúcuta con nuevo centro médico

El país sigue sufriendo el estigma de las drogas, y en ese sentido, el nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro plantea en su discurso un cambio en la posición estratégica de la nación en la construcción de la política antidrogas, de manera que nunca más sea asociada al narcótico, porque jugará un papel protagónico en la disminución del consumo y la producción de drogas, convirtiéndola en una potencia mundial por la vida.

Según la socióloga Aura María Puyana, conferencista principal del foro desarrollado por la Universidad Simón Bolívar, a través de los programas académicos de Trabajo Social y la Especialización en Procesos de Intervención Social, en su informe titulado

“La política sobre drogas en el Gobierno Petro: del dicho internacional al hecho nacional hay mucho trecho”, luego de un análisis a los discursos y a las visitas de comisiones internacionales americanas a Colombia para hablar del tema, se puede deducir que el presidente no cedería a la presión norteamericana y transformaría la Política Antidrogas promoviendo otros escenarios y formas de lucha.

Lea además: Norte de Santander, listo para la Semana Santa

Señala, que ante la 77 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las tres cumbres mundiales sobre Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y Educación, y en el Foro Latinoamérica, Estados Unidos y España, Petro llamó a la comunidad internacional a rectificar las estrategias de cooperación con las que pretende resolver los problemas asociados al mercado de drogas; de la misma manera, protestó por la presión desmedida sobre los países productores para que disminuyan en sus territorios la oferta de materias primas y drogas procesadas, mientras que pidió a las sociedades de consumo disminuir la demanda, disparada por crisis existenciales que se intentan remediar con el abuso de narcóticos.

Además, el presidente planteó que se requieren estrategias que reconozcan el grave daño que se hace al medioambiente con la aspersión de químicos como glifosato y que se trate el escenario problemático de las drogas evitando la estigmatización, marginación y criminalización de los consumidores.

No obstante, Puyana aclara que el país sigue atento a la nueva Política Antidrogas, considerada disruptiva, protectora del medio ambiente y no prohibicionista, puesto que aún no se materializa, o al menos no se conoce públicamente su contenido.

Entérese: Sector económico del eje San Antonio-Ureña asegura estar estancado

La posición de Colombia internacionalmente

Para Jaime Zuluaga, director de la Revista Foro e invitado al encuentro académico en la Unisimón, el Gobierno de Petro busca replantear la Política Antidrogas y propone un acuerdo internacional para superar la política prohibicionista. Eso representa una ruptura, por el momento discursiva con los Estados Unidos, financiadores del Plan Colombia y la guerra contra las drogas desde hace 24 años.

En este sentido, dice que un punto a favor de Petro es el liderazgo en la propuesta de replantear la política fallida, el fortalecimiento regional y la desnarcotización de la agenda con EE. UU., pero encuentra que una de las dificultades es la obtención del apoyo internacional, puesto que ningún país, y menos Colombia, puede legalizar la cocaína.

Más información: Cúcuta tiene 2.000 desocupados más que hace un año