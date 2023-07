Padres claman porque se terminen obras de baños en los colegios

Padres de familia pertenecientes a la comunidad estudiantil del colegio San José de Cúcuta, sede La Cabrera, se unieron ayer a las quejas de representantes de otras instituciones educativas municipales por las demoras en la entrega de las obras de baterías sanitarias, una contratación que se encuentra a cargo del Área Metropolitana de Cúcuta.

Expresaron que la obra que tendría una duración de diez meses, ya superó el año y medio, con el agravante que ahora los trabajos se paralizaron por presuntas adiciones en el presupuesto que requieren para terminarla.

Esto, mientras los cerca de 170 niños que cursan estudios en esa institución están expuestos al uso de baños portátiles que requieren de un mantenimiento que no reciben, por lo que algunos estudiantes han visto, incluso, comprometida su salud.

Juan Felipe Arias, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Cabrera, manifestó que el contrato que hizo el Área Metropolitana con la empresa a cargo de los trabajos inició en diciembre de 2021. Sin embargo, hasta la fecha se han presentado tres aplazamientos en los plazos de entrega.

“El problema es que ahora están pidiendo un adicional en el presupuesto y una obra que iba a costar casi $5.000 mil millones para construir los baños en 18 colegios, ahora dicen que requiere de $1.500 millones más”, señaló.

Arias afirmó que la preocupación de la comunidad educativa radica en el hecho de que a la fecha el avance de los trabajos no supera un 50%, mientras que en la sede solo cuentan con 5 baños portátiles, cuatro para los estudiantes y uno para los adultos que no permanecen en las óptimas condiciones.

Liliana Jacanamijoy, vocera del Comité de Representantes del Colegio San José de Cúcuta, elevó la queja de los padres con respecto al estado en que se encuentran los baños portátiles, ya que en el contrato estaba el compromiso de realizar una limpieza tres veces por semana y esto solo está ocurriendo una o dos veces al mes. “Según tengo conocimiento hay niñas que tuvieron infecciones urinarias por el uso de los baños en esas condiciones”, denunció.

Iván Darío Hernández, padre de una estudiante, indicó que los sanitarios provisionales permanecen en condiciones deplorables, no aptas para el uso de los estudiantes. “Mi hija siempre tiene que aguantar sus necesidades fisiológicas y me dice, papá me toca porque no hay quién sea capaz de entrar a esos baños”, declaró.

Por su parte, Javier García, coordinador del colegio San José de Cúcuta, indicó que los padres han estado preocupados por la fecha de entrega de los baños y aunque cree que falta poco para terminarlo, admite que la obra ha tenido varios traumas. “Antes de irnos de vacaciones la pararon, parece que porque los recursos no les alcanzaron”, dijo.

El coordinador ratificó que se han presentado que no es la primera vez que la construcción de paraliza. Hubo casos en que los trabajadores se ausentaba debido a la falta de pago, mientras que, en ocasiones, asistían pero se marchaban porque no les llegaba el material para continuar.

El lunes pasado, cuando los estudiantes retornaron a sus actividades, los baños portátiles no habían recibido mantenimiento en varios días y el estado de insalubridad era tan grande que tuvieron que suspender por ese las clases hasta el martes.