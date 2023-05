Pleito por adjudicación de contrato del Malecón lo decidirá la justicia administrativa

Todo un escándalo se ha generado en la ciudad a raíz de los señalamientos que tienen que ver con la adjudicación de un contrato por $8.669 millones que hizo la Alcaldía de Cúcuta a la Unión Temporal UMC 2023 para intervención de los andenes del Malecón, luego de que se revelara que el Registro Único de Proponentes (RUP) de una de las personas naturales integradas en ese consorcio que ganó la licitación no estaba vigente.

El hecho se dio a conocer por parte de los apoderados legales de otros proponentes que perdieron el proceso licitatorio, pero de manera particular, por la representación jurídica del Consorcio Parque del Malecón que resultó segundo en la contienda con un margen diferencial de 0,03 puntos por debajo del adjudicatario, es decir, obtuvo 9,97 sobre los 100 de la primera posición.

El objeto del contrato es la rehabilitación y/o remodelación, construcción y embellecimiento del espacio público para uso y tránsito peatonal del Malecón, ubicado en la avenida Libertadores de Cúcuta.

Para la convocatoria que se realizó siguiendo la metodología de los pliegos tipo que configura la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Dirección de Planeación Municipal hizo pública la convocatoria a través de la plataforma interactiva del Secop II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) y en ella se presentaron 23 proponentes.

El pasado 11 de mayo de 2023, en la audiencia de adjudicación de selección se anunció que el ganador era la Unión Temporal UCM 2023, pero horas más tarde, se desataron las críticas cuando el Consorcio Parque del Malecón radicó una solicitud de revocatoria directa, al descubrir, que una las personas asociadas en la Unión Temporal, no tenía el registro vigente.

Esto en referencia a la única persona natural que conforma a la sociedad ganadora y que completan las entidades jurídicas Construcol - Constructora Colombia SAS y M.A Alquiler de Maquinaria Pesada SAS.

La objeción viene dada porque, precisamente, el RUP es un registro con el que deben cumplir todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar contratos con entidades estatales y que además de constituir una obligación, formaba parte de los requisitos para la adjudicación del contrato.

De forma más precisa, este particular se estableció de manera previa como unas de las causales de rechazo, según lo especificaba el documento base de la licitación, en el Capítulo I, numeral 1.15, letra G, donde se incluía como motivo de rechazo “que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta”, dice el documento.

Waldo Abreo, apoderado de Uribe y Abreo S.A.S, otro de los oferentes que llegó a la fase final del proceso , pero no ganó, manifestó que no fue hasta el pasado 17 de mayo (seis días después de la audiencia), cuando la persona natural que tenía el RUP vencido, hizo su inscripción en el registro de proponentes ante la Cámara de Comercio de Arauca.

No obstante, tomando en cuenta los diez días hábiles de verificación que se cumplen hasta el 1 de junio, solo hasta el 2 de junio estará vigente y en firme la inscripción. “De acuerdo a la ley él tenía hasta el 11 de abril para renovarlo porque en esa fecha se vence el RUP para todos los proponentes de Colombia y no lo hizo, eso quiere decir que entre el 12 de abril y el 2 junio, estuvo sin Registro Único de Proponentes”, explicó.