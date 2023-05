¿Por qué revictimizar reconstruye la apuesta por la paz?

2.246 estudiantes de la Universidad Simón Bolívar fueron caracterizados identificando a 498 personas que se reconocieron como víctimas del conflicto armado, migrantes/retornados. La Institución de Educación Superior les brinda educación con calidad e integral, cumpliendo así su compromiso por la paz.

Y es que todas las instituciones, públicas y privadas, tienen un papel crucial en la reparación a las víctimas de la violencia. Una forma de hacerlo es a través de la implementación de políticas públicas que las tengan en cuenta. Estas políticas deben ser inclusivas y garantizar el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Es fundamental que las instituciones trabajen en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales para garantizar que se satisfagan las necesidades específicas de cada víctima.

El Estado también tiene un papel importante en la reparación a las víctimas de la violencia. De ahí que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha establecido un marco legal para la reparación a las víctimas de la violencia. Esta ley incluye medidas para la restitución de tierras, la atención en salud, la educación y la asistencia psicosocial. Los Gobiernos también han creado programas para garantizar la inclusión social y económica de las víctimas, lo que les permitirá reconstruir sus vidas y recuperar su dignidad.

Según la profesora e investigadora, las universidades pueden contribuir a la reparación a las víctimas de la violencia. Una forma de hacerlo es a través de la investigación y el análisis crítico de las causas y consecuencias de la violencia, algo en lo cual viene avanzado la Universidad Simón Bolívar con el objetivo de adecuar sus currículos, ofreciendo programas académicos y de capacitación para las víctimas de la violencia y sus familias.

No obstante, no hay avances significativos para prevenir la revictimización. Marlés Herrera dijo que le sorprende las actitudes y el lenguaje usado. “La violencia no solamente es armada, también es social y hasta cultural. Los escenarios académicos, económicos y lo cotidiano, no permiten, cómo están actualmente, un resarcimiento y reconocimiento de los derechos que les asisten a las víctimas, y no por ser víctimas, sino por ser ciudadanos que requieren desde cualquier punto de vista ser reconocidos en términos de su seguridad jurídica y de los derechos que les competen por el solo hecho de ser personas”, sostuvo.