Preocupación en el Concejo por crédito para Las Américas

A tan solo cinco meses para finalizar el año, crece la preocupación en el Concejo de Cúcuta por el destino de los $13.000 millones, correspondiente al crédito aprobado a la Alcaldía de Cúcuta para el Catastro Multipropósito y que por su no ejecución, serían redireccionados para poder terminar algunas obras, como era el caso de la Avenida Las Américas.

El concejal Álvaro Raad solicitó en sesión ordinaria que se enviara a la Secretaría Privada de la administración, el requerimiento respecto a en qué fase se encuentra ese proceso, toda vez que el pasado 18 de mayo, la Corporación dio carta blanca al acuerdo 006 para que el crédito público fuera redireccionado.

Recordó que en el año 2020, el alcalde Jairo Yáñez solicitó a la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) un empréstito por $25.000 millones para ser invertidos en el Catastro Multipropósito, pero de este dinero solo se invirtieron $12.000 millones en el equipamiento, software y sostenimiento del inventario municipal que no se logró consolidar.

“El Concejo facultó al alcalde para redireccionar los $13.000 millones del crédito que quedaron sin ejecutar, pero en el artículo tercero del presente acuerdo deja sentado que está sujeto al previo cumplimiento del ordenamiento jurídico que regulan los procesos contractuales”, señaló.

Con esto quiere decir que este crédito de financiación del proyecto, contemplado en el Plan de Desarrollo Cúcuta 2050, se solicitó con una destinación específica y para cambiarla, la Alcaldía tenía que pedir una autorización al Ministerio de Hacienda y a Findeter que fue la entidad que lo financió.

De acuerdo con la solicitud del acuerdo 006, el redireccionamiento de los $13.000 millones sería para el mejoramiento de la avenida Las Américas ($8.000 millones), mejoramiento de la infraestructura vial ($3.500 millones), mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva ($750 millones) y mejoramiento de la infraestructura en el par vial Aeropuerto ($750 millones).

“Faltan cinco meses de acabar el año y si este esta gestión no se ha hecho en dónde van a quedar esas obras, en especial, la de las Américas porque no se vea como que otra vez en un tema del Concejo que no lo aprobó, ya estamos en manos de la Alcaldía”, declaró.

Por su parte, el concejal Carlos García Alicastro expresó que existe una gran preocupación porque no tienen certeza si la Alcaldía ya cuenta con la autorización por parte del Ministerio de Hacienda y, según su apreciación, existe la posibilidad de que no se apruebe, en otras instancias, ese redireccionamiento.

“Hay que recalcar que el crédito era para algo específico. Con el Catastro Multipropósito estaba garantizado su pago con las rentas que se iban a recaudar de predial de mayor recaudo, pero no fue así. Además, en el 2020 la tasa de interés era totalmente diferente a la que tenemos en el 2023”, explicó.

El concejal Carlos Dueñas también se pronunció al respecto y mencionó que además de sustentar en un artículo que para poder redireccionar los $13.000 millones se debían surtir los trámites legales pertinentes, en el caso de la avenida Las Américas, la obra debía tener un avance mayor al %50.

“Cosa que aún no ha sucedido porque la obra en estos momentos está prácticamente paralizada y es por esta razón que pedimos información del avance de la ejecución de esos dineros que ya fueron aprobados”, indicó.

Findeter respondió

Al ser consultado en lo referente a la inquietud del Concejo, Orlando Miranda, secretario de Hacienda de Cúcuta, manifestó que, en efecto, en un “ejercicio eficiente” para la utilización del cupo aprobado por $25.000 millones para el Catastro Multipropósito, solo se desembolsaron $12.000 millones.

Informó que el Concejo de Cúcuta aprobó el direccionamiento y en este momento están siguiendo el curso legal para su aprobación que ya se logró por parte de Findeter, el miércoles 19 de julio.

“En este momento (21 de julio) estamos enviando la carta del Ministerio de Hacienda para erradicar esa autorización que nos dio fin y poder hacer la utilización de los recursos para recuperación de malla vial y la Avenida de las Américas”, adelantó.

