Preocupación por retraso en proyecto habitacional en el barrio La Ínsula de Cúcuta

El proyecto de vivienda, iniciado en 2015 por la caja de compensación Comfanorte en colaboración con la constructora Unión Temporal Torres del Norte, enfrenta un dilema persistente al no completarse aún en abril de 2024. Esta situación ha provocado inquietud entre los habitantes del conjunto Torres del Norte ubicado en el barrio La Ísula, quienes ven con frustración que una obra que comprende 6 torres y áreas sociales aún no ha alcanzado su fase de finalización.

A pesar de haber transcurrido 9 años desde su inicio, la primera etapa del proyecto, que abarca 3 de las 6 torres, sigue pendiente de entrega. Los propietarios reportan haber recibido solo las primeras 3 torres y la portería, esta última presentando signos de deterioro. Además, evidencian grietas en el parqueadero debido a filtraciones de agua.

Inicialmente, unas 20 familias se mudaron al complejo aún en obra negra. Hoy en día, más de 70 familias residen allí, manifestando su descontento por el estado inconcluso del proyecto. Damaris Ortega, copropietaria del conjunto, expresó su frustración, señalando que las continuas promesas de fechas de entrega no se han cumplido.

“Nosotros les hacemos llegar nuestras inquietudes pero ellos nunca contestan”, añadió Ortega.

El impacto se ha agravado durante los días de lluvia, donde la humedad se ha convertido en un problema constante, deteriorando las instalaciones y generando preocupaciones por la seguridad, especialmente para los niños quienes no pueden hacer uso de las zonas sin la alta supervisión de un adulto porque el estado de la infraestructura que no está terminada, brinda a diario, la oportunidad de que un accidente se presente, “Aquí no ha ocurrido un accidente de milagro” indicó Iván Serrano, copropietario del conjunto Torres del Norte.

Por su parte, Álvaro de la Hoz Arquitecto y representante legal del proyecto, afirmó que, es consciente y comprende la posición de los habitantes, sin embargo, explicó que, el proyecto inicial se estaba financiando por medio de la caja de compensación pero que, actualmente se está sosteniendo con recursos propios y esto es a través de las ventas de los apartamentos, esta razón ha sido el principal limitante debido a que, “si bien es cierto, si no se generan ventas pues la obra se ve afectada, nosotros el año pasado vivimos una etapa compleja con el tema de las ventas”.

No obstante, durante el primer trimestre del 2024 esa situación ha mejorado, además, aclaró que: “Legalmente hay tiempos establecidos que hay que respetar y no es el momento de entregar algunas áreas, que son las denominadas no esenciales, como lo son los pasillos, la administración, la piscina, el parque entre otros”, aseguró de la Hoz.

