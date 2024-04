Alcalde de Cúcuta denuncia persecución política del procurador regional

Vuelve y juega. Tal y como sucedió en el arranque de la pasada administración de Jairo Yáñez, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, quien cumple tres meses y medio en el cargo, denunció ayer en la tarde que hay intenciones de destituirlo.

Por medio de un video que publicó en sus redes sociales, el mandatario local señaló directamente al procurador regional de instrucción de Norte de Santander, Omar Javier García, de pretender apartarlo de sus funciones, razón por la cual llamó la atención de la procuradora general, Margarita Cabello, para que “ponga los ojos” en lo que está pasando en la ciudad.

“(…) El procurador regional, Omar Javier García, es un actor permanente en política en la ciudad. Me llamaron de la Gobernación hace rato (ayer) que me iban a tumbar, que Omar Javier lo había dicho. Habló (el procurador) telefónicamente con dos funcionarios míos y les dijo que me iban a tumbar”, aseguró Acevedo en la publicación mediante la cual hizo la denuncia.

El alcalde le insiste a la jefe del Ministerio Público que en su caso lo que hay es una persecución política, pues trajo a colación, igualmente, el episodio de la supuesta letra de cambio por la cual un juez de la república ordenó un millonario embargo en su contra.

“Actuemos en el marco de la ley. Si hay que hacer algo, hay que hacerlo, pero que sea en el marco de la ley y no por cuestiones políticas ni acosos políticos (sic)”, dijo, al tiempo que le pidió a Cabello una cita lo más pronto posible en su despacho.

Mediante un comunicado a la opinión pública, el gabinete municipal en pleno manifestó su respaldo a Acevedo y rechazó “cualquier manejo político que se le quiera hacer a las investigaciones que como servidores públicos debemos enfrentar”.