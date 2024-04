Procuraduría destituye e inhabilita por 10 años a exgerente del Erasmo Meoz

En las alegaciones previas a la decisión de primera instancia, la defensa de Ramírez solicitó la nulidad del auto de fecha 5 de octubre de 2023.

En consecuencia, para la Procuraduría Regional la sanción a imponer a ramírez es la destitución e inhabilidad general.



Habla el exgerente

Al ser consultado por el fallo, Ramírez señaló que no ha sido notificado del mismo. Lo calificó de “justicia espectáculo”.

Lea además: Mujeres graban videos sexuales a plena luz del día en El Malecón de Cúcuta

Precisó que (la Procuraduría) “recicla nuevamente a través de otra investigación el caso del primo del cual ya me exoneraron”.

Añadió que en Colombia nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. “Aun falta la segunda instancia y si hubiera fallo en contra pues falta la nulidad y el restablecimiento del derecho y las leyes internacionales si fuera el caso”.

Añadió que “la clase política corrupta del departamento no tolera que alguien ajeno a ellos no los deje robar, ni en el hospital ni en Imsalud. Esa es una de las razones de mi éxito. Rompí cadenas y me liberé de ellos hace rato”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion