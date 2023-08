‘Reviven’ el proyecto de acuerdo para el Centro de Bienestar Animal para Cúcuta

Por tercera vez en el año, la Alcaldía de Cúcuta radicó en el Concejo el proyecto de acuerdo que busca que se apruebe la destinación del 2,5 por ciento del recaudo del impuesto de industria y comercio del municipio para la construcción del Centro de Bienestar Animal.

Esta semana y casi al cierre del segundo periodo de sesiones ordinarias, se logró conformar la comisión a cargo de estudiar este Proyecto de Acuerdo que, finalmente, dio el visto bueno para su primera aprobación, con la esperanza que, ahora, ocurra lo mismo cuando se realice la discusión ante la plenaria.

Víctor Caicedo, concejal animalista de Cúcuta, contó que este primer debate deja con vida el proyecto que pretender convertir en norma municipal, la destinación de impuestos del municipio para la creación y sostenibilidad del Centro de Bienestar Animal, tal como lo establece la ley 2054 de 2020.

La aprobación de este primer debate contó con los votos a favor de los concejales Edison Contreras, Carlos dueñas, Jair Díaz y Jefferson castellanos. Los concejales, Alexander Salazar y Ricardo Ayala estuvieron ausentes; mientras que Oliverio Castellanos, quien también integra la comisión, se abstuvo del voto a favor.

Para Caicedo, esta es una gran oportunidad para asegurar que el Centro de Bienestar Animal sea una realidad para la próxima administración, ya que, dado los tiempos, no podrá materializarlo el actual alcalde, Jairo Yáñez.

A principio de año de 2023, el concejal animalista puso por primera vez sobre la mesa la iniciativa que busca apalancar con impuestos el proyecto que se incluyó dentro del Plan de Desarrollo en el año 2020. Sin embargo, en esa oportunidad, por falta de voluntad política, no se dio el debate.

En mayo pasado, ocurrió algo similar y, aunque se conformó la comisión, por ausencia del ponente del proyecto, no se discutió y fue archivado.

Para que se pueda dar la aprobación por parte del Concejo de Cúcuta, se requiere que la administración llame a sesiones extraordinarias porque de lo contrario, quedará sujeta a su discusión en el último periodo ordinario de sesiones, el próximo mes de octubre.

Víctor Caicedo recordó que, conforme a lo que establece la Ley 2054 de 2020, los municipios tienen hasta el 2023 para poder hacer estudios y diseños, disponer de un predio y elaborar el proyecto que permita que los animales tengan ese Centro de Bienestar Animal.

Este proyecto ya existe en el Banco de Proyecto del municipio, mientras que con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hay un acuerdo para la destinación de un predio que se utilizará con ese fin. “Lo único que se requiere para convertirlo en una realidad son los recursos para su creación y sostenibilidad. Eso es lo que queremos asegurar con el 2,5% del impuesto de industria y comercio”, dijo.

‘Letra muerta’

Para el concejal Oliverio Castellanos, quien quitó su voto a favor del proyecto de acuerdo, su inconformismo no es con el Centro de Bienestar Animal, sino con la fuente de financiación que -considera- no debe amarrar los impuestos del municipio cuando se tienen “otras necesidades que merecen ser atendidas con urgencia”, declaró. Dijo que el alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez, no quiso construir el centro porque en tres años y medio no se destinaron recursos del presupuesto para ese proyecto y “ahora pretende modificar el estatuto tributario para que de esos recaudos se construya”, dijo.

Con esto –expresó- se busca utilizar recursos propios anuales de industria y comercio que recauda en el año cerca de $120 mil millones. “Estamos hablando de utilizar, más o menos, $2 mil millones de pesos del recaudo cuando fácilmente se puede hacer con recursos propios, mediante ingresos corrientes de libre destinación y no con los impuestos. ¿Será que Cúcuta no tiene más necesidades?, ¿será que el próximo alcalde va a aceptar eso? porque si no es así, todo esto es letra muerta”.

