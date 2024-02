Si por mí fuera aprobaría el porte de armas: alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo

Pero ¿por qué no es posible el porte de armas para la ciudadanía en Cúcuta y en Colombia?

Para que un ciudadano en Colombia pueda tener un permiso de porte o tenencia de armas, primero debe pasar dos filtros de evaluación en los que debe exponer claramente las razones de fuerza mayor que lo conllevan a solicitar el arma de fuego y deberá cumplir con requisitos específicos como:

Ser congresista o secretario general del Senado o la Cámara.

Ser integrante activo de la Fuerza Pública

Pertenecer a la reserva activa de la Fuerza Pública y Oficiales de la Reserva.

Ser magistrado de las Altas Cortes, tribunales o juez de la República.

Ser fiscal, procurador o contralor de la Nación en cualquiera de sus grados.

Ser gobernador o alcalde.

Integrar las Comisiones de Países Extranjeros acreditados en el país.

Ser deportista y coleccionistas de armas de fuego, quienes solo obtendrán permiso de tenencia para armas deportivas vigentes.

Para el abogado penalista José Ernesto Jaimes Chía, especialista en derecho criminal, no hay equilibrio en este tema en Colombia.

“El decreto es excluyente y desigual. Solo si yo ocupo un alto rango y si tengo peligrosidad, puedo tener ese permiso e inclusive no necesito solicitarlo puedo armarme de inmediato. Pero si la persona que tiene su establecimiento o la persona de bien o cualquier profesional que quiera tener completamente reglamentado y constituido el porte de armas, necesita sí o sí el permiso pero no se puede porque no encaja en ese decreto”, dijo Jaimes Chía.

El abogado expresó que la normatividad es excluyente con la determinación que se adoptó hace cuatro días atrás con la directiva transitoria 005 del Ministerio de Defensa.

“Legalmente, ni siquiera los líderes sociales pueden tener derecho al porte de armas. Y todo porque no se ha hecho gestión por parte de los congresistas, inclusive los de Norte de Santander, para establecer un SOS para atender la inseguridad de la ciudad, para permitir estudiar, sancionar y establecer dicha favorabilidad y así poder expedirse los permisos para las personas en la ciudad cumplan con los requisitos, que tienen que ser unos que se ajusten a la Ley, porque tampoco se le van a entregar a cualquiera y así sería viable esa oportunidad porque la seguridad está en manos de todos no solo de la Policía y el Ejército”.​​​​​​

