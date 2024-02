Se accidentó cerca al peaje cuando regresaba de trabajar en La Donjuana

“Siempre iluminaba con su sonrisa”, es la expresión que usan los familiares de Said Sánchez Galván al recordarlo.

Para sus sobrinos, a los que siempre vio como hijos, él era un ser humilde, lleno de cariño para compartir con los que amaba y dispuesto a dar al que necesitara.

Pero la dicha con la que vivían, se acabó la tarde del sábado, por un accidente de tránsito que él sufrió.

En ese instante el dolor llegó, la impotencia de saber que mientras él retornaba a su casa terminó siendo embestido por un camión, que invadió el carril por el que Said Sánchez se movilizaba.

¿Quién era Said?

Este hombre, era oriundo de la Playa de Belén, exactamente de una vereda llamada La Mesa, donde vivió gran parte de su vida.

Según sus familiares, Said llevaba trabajando en minas de carbón durante 6 años. Antes de eso fue agricultor en Ocaña, donde aprendió a ser recursivo y laborar en lo que le saliera para ayudar a su mamá.

Pese a que no tuvo hijos, siempre se destacó por ver a sus sobrinos con cariño y apreciarlos. “Él era muy trabajador, vivía por sus hermanos, su mamá y sus sobrinos, no hacía más que trabajar. Era una persona muy alegre, no le hacía daño a nadie”, manifestó uno de los familiares de la víctima.

Sánchez Galván vivía en el barrio Navarro Wolf, en Villa del Rosario, con su mamá y sus hermanos y trabajaba en una mina de carbón, ubicada en La Donjuana (Bochalema), de allí retornaba la tarde del sábado, cuando sufrió el fatal accidente.

El choque

El siniestro vial en el que falleció Said Sánchez se registró a 100 metros del peaje Los Acacios. De acuerdo a un video de una de las cámaras de seguridad, la víctima iba por su carril en su moto Suzuki GN, de placa YFL97E, cuando un camión tipo furgón, habría invadido su carril y tras no frenar, lo embistió.

Según familiares del hombre, él retornaba de su trabajo e iba para su casa, en Villa del Rosario, como lo hacía cada sábado.

Por el fuerte golpe que recibió, Sánchez Galván, murió en el lugar del choque. Todo fue grabado por una cámara de seguridad.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cúcuta se encargaron de la inspección técnica y de recoger el cadáver para llevarlo a Medicina Legal en Cúcuta, donde sus familiares tuvieron que ir a reclamarlo para darle el último adiós.

¿Imprudencia?

Entre los usuarios de las redes sociales y conocidos del hombre, queda la duda de la infracción, pues, según ellos, todo habría sido porque el conductor del camión invadió el carril por el que transitaba Said.

En videos de las cámaras de seguridad que están por ese sector, quedó registrado el momento del impacto, lo que será indispensable para las autoridades para determinar la responsabilidad de los conductores.

