Sindicato del Inpec de Cúcuta expone pésimo estado de su parque automotor

El Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Cúcuta ha levantado la voz para denunciar el alarmante estado de los vehículos para el traslado de personal y reclusos.

Según los trabajadores, la situación lleva más de 15 días y es imposible hacer uso de los seis buses que disponen por las malas condiciones que presentan en su cojinería, vidriería y suelos, lo que pone en riesgo tanto a empleados como a internos.

“Las personas privadas de la libertad necesitan realizar sus exámenes médicos y diligencias judiciales y no se han podido trasladar porque no tenemos con que, no contamos con las medios adecuados para llevarlos”, expresó Wilmar Acevedo, directivo del sindicato SEUP.

La forma que han encontrado para movilizarse y hacer sus relevos de servicio de hospital ha sido con la ayuda de la Policía, sin embargo, dependen del tiempo y espacio de los uniformados y cuando este no es posible, terminan utilizando el ‘menos peor’ de los buses.

Por el momento, el sindicato tomará como vía de hecho no dejar ingresar internos hasta que la dirección, regional oriente y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tomen medidas urgentes para abordar este escenario.

La Opinión se comunicó con Ludwing Valero, director general del Uspec, quien señaló que no se tenían recursos para el mantenimiento de transporte, pero que han podido sacar un presupuesto para adquirir unos nuevos, los cuales se esperan entregar en 2024.

“No a todos se les va a dar, es un número de vehículos tipo van y unos busetones que serán distribuidos por la dirección general del Inpec de acuerdo a las necesidades más prioritarias de cada establecimiento”, anunció.