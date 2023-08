Taxistas, divididos y sin mucho apoyo: así se vivió el paro en Cúcuta

El ‘plan tortuga’ funcionó después

Aunque esta estrategia comenzó a aplicarse en varias zonas de la ciudad después de las 9:00 de la mañana, el punto más fuerte se concentró en la autopista Internacional.

A unos cuantos metros del peaje de Villa del Rosario, los conductores de la mancha amarilla atravesaron palos, cuerdas y banderas, impidiendo el paso de otros vehículos, por lo que la Undmo tuvo que intervenir nuevamente.

Allí, los taxistas acusaron a la Undmo de tirar algunos gases lacrimógenos, por lo que, enfurecidos, intentaron bloquear aún más las vías, pero no se los permitieron.

Hasta el lugar llegó el secretario de Gobierno de Villa del Rosario, Édgar Pedraza, quien intentó calmar los ánimos asegurando que los alcaldes del área metropolitana se encontraban reunidos con la Gobernación de Norte de Santander mediando ante el Gobierno Nacional, pero al parecer esto nunca sucedió.

La Opinión pudo confirmar que dicha reunión nunca se dio, ya que lo que se activó en articulación con la Gobernación y la Alcaldía de Cúcuta fue un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el comando de la Policía Metropolitana, con el propósito de monitorear y coordinar acciones que permitieran proteger el derecho a la manifestación pacífica y la movilidad.

Fue así como en medio de todo el caos, los taxistas anunciaron que activarían el ‘plan tortuga’ en sentido Villa del Rosario-Cúcuta y Cúcuta-Villa del Rosario.

Con banderas de Colombia y cantando el himno nacional, la movilización la protagonizó uno de los conductores de la mancha amarilla quien, en señal de demostración de que su vehículo no tenía gasolina y tampoco contaba con el dinero para comprar lo que cuesta actualmente el galón de combustible, decidió arrastrar su vehículo por toda la autopista.

“No estamos en condiciones de pagar un peso más por el alza de los combustibles en Colombia. Estamos halando el auto, porque si nosotros no salimos a las calles y no nos hacemos sentir, el gobierno va a querer hacer con nosotros lo que quiera, nos toca halar el carro porque no aguantamos más y porque a partir de hoy ya no seremos la mancha amarilla, sino la ‘fuerza amarilla’ en Colombia”, dijo Jorge Elí Parada, el hombre que arrastró su taxi.

La jornada se extendió durante toda la mañana y horas de la tarde, no solo en Cúcuta, sino en otras ciudades principales como Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cali y Medellín.