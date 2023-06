Vecinos de la Avenida Kennedy: 15 meses de obras incompletas y descontento

Lo insólito de todo lo que pasa con este contrato es que solo se incluyó la pavimentación de dos cuadras (200 metros lineales) y en 15 meses que se cumplieron de haber iniciado los trabajos solo se ha avanzado en 100 metros.

El contrato también contempla la construcción de siete pequeños parques de recreación a un costado de la avenida Kennedy, los cuales están a punto de culminarse, aunque a los habitantes les preocupa que las calles que colindan con estos espacios están llenas de huecos.

Preocupa también que el resto de cuadras de la misma avenida no fue incluido en el contrato, pese al avanzado deterioro que presenta.

La Opinión hizo un recorrido por la avenida Kennedy y habló con los vecinos del lugar. En su mayoría, aseguran que la alcaldía no les ha hablado nunca claro respecto de los trabajos.

Hermelinda Sánchez, vecina de Atalaya, aseguró que el tener destapada la vía por más de un año le ha causado pérdidas en su negocio. Otro comerciante, Jorge Antonio Vega, conocido popularmente en el barrio como ‘Curramba’ fue mucho más allá que su vecina: “estamos quebrados por culpa de la mala planeación de la alcaldía”. “Esto es una mamadera de gallo la que nos tiene la alcaldía. En mi caso, que me dedico a la venta de acuarios, las ventas se me cayeron en un 80 por ciento y al paso que vamos me voy a ver en la penosa obligación de cerrar mi negocio”, añadió Vega.

La Secretaría de Infraestructura informó ayer que entre lunes y martes se adelantaron labores de topografía y solo hasta hoy en la tarde se arribará al barrio con el contratista y el interventor para socializar lo que resta por hacer, para lo cual hay un plazo de 45 días.

Los vecinos, no obstante, se mantenían ayer incrédulos.

