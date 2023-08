Veedores, preocupados por crisis en Sanitas y Compensar

La Superintendencia de Salud (Supersalud) emitió un comunicado en el que ratifica que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) del país deben garantizar el servicio de sus afiliados mientras continúen recibiendo recursos del Estado, a propósito de la advertencia emitida por tres de estas empresas de posibles problemas financieros.

En la carta enviada por Sura, Sanitas y Compensar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalan, punto por punto, las serias dificultades que anticipan para continuar con sus operaciones después de septiembre del año en curso.

En el caso particular de Sanitas, que atiende a 273.317 usuarios en Norte de Santander (138.523 en el régimen contributivo), y Compensar que tiene cerca de 60.000 usuarios en la región, hay preocupación por parte de los veedores de salud respecto a las consecuencias que traería su liquidación.

El Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, hizo un llamado a los ciudadanos a permanecer tranquilos “porque el mensaje del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social es claro: "Las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS frente a Unidad de pago por capitación (UPC)”, dijo.

También indicó que realizan un seguimiento estricto a la garantía de la prestación de los servicios a los afiliados y al buen uso de los recursos públicos del sistema, por lo cual han intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el goce del derecho constitucional a la salud.

Sería catastrófico

Nicolás Salazar, veedor de Salud en Norte de Santander, considera que sería catastrófico que Sanitas tuviera algún quiebre en sus servicios porque la región no cuenta con una alta oferta por parte de las cinco EPS que existen.

Por el contrario, hay un enorme déficit de médicos especialistas y eso ha traído como consecuencia que se eleven las demandas de usuarios de otras entidades. Esto, sin contar con las atenciones a la población migrante que ha sido acogida por el sistema de salud en la zona de frontera y que ha generado una enorme deuda del Estado con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

“La atención ha venido desmejorando, pero no en el caso solo de esas EPS, aunque esas tres fueron las que han manifestado que están a punto de parar el servicio. En el caso de que, por ejemplo, Sanitas se declare insolvente, en quiebra y declare que no puede operar más, quienes finalmente terminarían pagando las consecuencias serán los usuarios”, dijo.

A pesar de la advertencia, Salazar considera que un quiebre inminente de estas EPS a mitad del último semestre del año, traería un total colapso en la prestación del servicio, pues en los últimos meses se han registrado más casos de accidentes por consumo de alcohol y otros excesos producto de las fiestas decembrinas.

De acuerdo con la base de datos con el consolidado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de Supersalud, en Norte de Santander durante el primer semestre del año se registraron 13.040 registros de usuarios que mostraron inconformidad frente al servicio de las EPS en la región. De estas, 7.707 denuncias fueron el municipio de Cúcuta.

Que no sea un negocio

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, refutó las afirmaciones de crisis financiera en el sector, insistiendo que el Gobierno está comprometido con garantizar la prestación adecuada de servicios médicos.

“Las EPS, que dicen que no les alcanza la plata, que las queremos quebrar. Ese es el viejo sistema, el negocio; nosotros no queremos que la salud sea un negocio, sino un derecho”, declaró Jaramillo.

Y añadió “¿Qué está pasando? Nos hablan de pérdidas, pero nunca nos hablaron de las ganancias del 2020 y del 2021. Pues yo creo que nos tenemos que sentar a mirar porque entonces cuando hay ganancias todos felices, pero cuando de pronto no le está funcionando el negocio comienzan a haber críticas”.

