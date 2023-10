Cine documental colombiano viajará a Ámsterdam

'Avalancha' de Daniel Cortés Ramírez, 'Bandera roja' de Mónica Taboada-Tapia, 'Milisuthando' de Milisuthando Bongela, 'Transition' de Jordan Bryon y Mónica Villamizar, 'Alis' de Clare Weiskopf y Nicolás van Hemelryck, junto a dos proyectos en la sección Forum, son las producciones que participarán en la edición 36 del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (Países Bajos), que tendrá lugar del 08 al 19 de noviembre.

El Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA) es el mayor festival de cine documental del mundo, celebrado anualmente desde 1988 en Países Bajos. Este evento proyecta durante doce días más de 300 películas, vende más de 250.000 entradas y recibe a más de 3.000 invitados.

El IDFA fomenta la producción y distribución de una amplia gama de películas documentales y contribuye a la expansión y mejora del clima documental internacional, promoviendo la inclusión y dando voz a los cineastas subrepresentados. Durante una conferencia de prensa, el director artístico del festival, Orwa Nyrabia, anunció los principales programas de competencia para la edición 36, que tendrá lugar del 8 al 19 de noviembre. En 2023 la selección cuenta con más de 250 títulos, cinco de ellos colombianos.

En Competition for Short dos producciones colombianas tendrán su estreno mundial, 'Bandera roja' de Mónica Taboada-Tapia, cortometraje producido por Beto Rosero para Guerrero Films, con la producción ejecutiva de Mónica Taboada-Tapia y Alberto De La Espriella, la dirección de fotografía de Rafael González Granados, el sonido de Pablo Martínez, el diseño de sonido de Daniel Castilla Galán y la música de José Rebimbas.

En la película, el alegre ambiente veraniego en la playa del centro de Cartagena se ve bruscamente perturbado por topadoras y excavadoras que arrojan enormes rocas al oleaje. El trabajo tiene como objetivo combatir los peligros del aumento del nivel del mar causado por el cambio climático global. En un entorno idílico de sol y mar, los visitantes habituales comentan sus esperanzas y temores para el futuro.

A éste, se le suma el cortometraje 'Avalancha' de Daniel Cortés Ramírez, producción compuesta enteramente de material de archivo, que comienza con un sonido de raspado, traqueteo y estruendo, como guijarros que se sueltan y comienzan a rodar cuesta abajo. La tierra se agita antes de empezar a deslizarse. Esta es una producción de José Manuel Duque López y Daniel Cortés Ramírez, en coproducción con Germán García, que contó con la edición de Juan Canola, el diseño de sonido de Daniel Giraldo y Alejandro Bernal y la música de Alejandro Bernal y Daniel Giraldo. La competencia tiene títulos que muestran un saludable auge del cortometraje, definida por un mosaico de estilos y temáticas explora todo lo que puede ser un breve documental.

La sección Best of Fests, enfocada en la presentación de películas premiadas en los festivales de mayor relevancia, las favoritas del público y los títulos destacados del circuito de festivales internacionales, presentará 'Milisuthando'. Película beneficiaria de un estímulo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico - FDC en la modalidad de Coproducción minoritaria, dirigida y escrita por la poeta y cineasta Milisuthando Bongela, que tendrá su premier holandesa. En este retrato personal y poético, la sudafricana examina las consecuencias del apartheid, ya que creció en el Transkei independiente, sin darse cuenta de que la libertad del territorio estaba arraigada en un sistema profundamente racista.

Participará también en esta sección 'Transition' de Jordan Bryon y Mónica Villamizar. En este relato, después de la toma de poder de los talibanes, el periodista australiano Jordan Bryon está decidido a quedarse en Afganistán, lo que no es fácil para un hombre trans. Un informe sincero y a menudo sorprendente sobre elecciones periodísticas y personales. El documental contó con la producción de Mónica Villamizar.

En Forum, sección de industria, participarán los proyectos de largometraje en etapa de producción 'Before the Fire', dirigido por Ángel Giovanni Hoyos y producido por Jorge Botero (Séptima Films) y Jorge Caballero (Gusano Films), historia en la que dos sicarios matan a un joven mapuche en una comunidad recuperada del sur de Argentina. Ante el Fuego sigue el proceso judicial del asesinato y el día a día de la comunidad que defiende su tierra para recuperar su abolengo. Una película sobre la lucha por la tierra y la memoria ancestral; y The Long Cuban Night, dirigido por Sergio Fernández Borrás y producido por Casatarántula, testimonio en vivo de un diálogo imposible entre una dictadura y un grupo de artistas que sólo tienen sus teléfonos móviles para defenderse.

Finalmente, 'Alis' de Clare Weiskopf y Nicolás van Hemelryck participará en el Programa Online. Esta es una producción de Casatarántula, De Film (Rumania) y Pantalla Cines (Chile), que contó en la cámara y dirección de fotografía con Helkin René Díaz G, en el montaje con Gustavo Vasco y Anne Fabini, en la música con Miguel Miranda y José Miguel Tobar; en el diseño de sonido con Marius Leftarache, en el sonido con Patrick Alexander, como jefe de producción a Laura Taborda, como productores Nicolás van Hemelryck, Clare Weiskopf, Radu Stancu y Alexandra Galvis, y como productores ejecutivos Lise Lense-Moller, Vlad Radulescu, van Hemelryck, Weiskopf y Ramona Grama. En el largometraje las adolescentes que viven en un albergue en Bogotá han pasado por muchas cosas en sus jóvenes vidas. Hablan de ello desde la perspectiva de una amiga ficticia: Alis. Su conmovedora narrativa revela una fuerza asombrosa para abrazar un futuro mejor.

