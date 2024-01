Otro evento deportivo internacional fue cancelado en Barranquilla, ¿de cuál se trata?

Luego de perder las sedes de los Juegos Panamericanos de 2027 en Barranquilla, así como del Mundial de la Copa Mundo de Kitesurf en Salinas del Rey, Juan de Acosta (29 de febrero al 4 de marzo), ambos por incumplimiento de pagos, este martes se conoció que “La Arenosa” tampoco albergará la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional, organizada por el Team Rentería USA, que estaba pactada en el estadio Édgar Rentería de Barranquilla entre el 26 de enero y el 1° de febrero próximos.

El motivo, la falta del aval para la realización del torneo por parte del Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, así como el no reconocimiento del equipo de la Fepcube, novena que representa a los cubanos residentes de Estados Unidos.

“Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la Serie se llevara a cabo; no obstante, el Ministerio de Deporte junto con el Comité Olímpico, emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo Fepcube, que es uno de los equipos participantes”, informó, en un comunicado, el Team Rentería USA.

De esta manera, los amantes de este deporte en el país, se privarán de ver a peloteros de Grandes Ligas.

El certamen iba a contar con la presencia de equipos de Colombia, Curazao, Fepcube (cubanos – americanos), Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.

El Ministerio del Deporte, a través de un comunicado, se había expresado antes.

“La Serie Intercontinental de Béisbol Profesional, organizada en la Ciudad de Barranquilla a partir del 26 de enero de 2024, por el Team Rentería USA, es un evento de carácter privado e invitacional. Es decir que, el mismo no es organizado por la Federación Colombiana de Béisbol, ni hace parte de los eventos del calendario de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, única organización avalada por el Comité Olímpico Internacional”, expresaron.

Agregan que el Ministerio del Deporte rechaza las acciones y manifestaciones de la Federación Profesional Cubana de Beisbol -Fepcube-, “que pretende utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de la república de Cuba, sin la respectiva autorización del órgano competente del país de origen y sin tener el reconocimiento del gobierno colombiano o de las autoridades deportivas de nuestro país”.

