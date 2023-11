Decisión de la Corte le suma más presión a las cuentas del presupuesto para 2024

A las dudas de diversos analistas sobre la financiación del PGN 2024 se suma el impacto del orden de $4 billones por la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la prohibición de la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta para las empresas de industria extractiva. Además, recientemente el alto tribunal favoreció a los usuarios industriales de zonas francas, en una decisión que restará también cerca de $600.000 millones al recaudo.



“La financiación de ese presupuesto está en duda, porque se proyecta recaudar $15 billones por concepto del arbitraje que la Dian haría de los litigios que tiene con particulares. Desafortunadamente, no tiene todavía las herramientas legales para hacer eso”, advierte el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, quien estima que la decisión de la Corte sobre la deducibilidad de las regalías resta entre $3 billones y $4 billones en la financiación del PGN. “Fácilmente, podemos tener un presupuesto desfinanciado para 2024 en $20 billones o más”, anotó.

Lea además: El llamado de la ONU por alimentos para niños en el Guaviare

Frente a la demanda ciudadana contra el parágrafo 1 del artículo 19 de la reforma tributaria de 2022, la Corte consideró que “las regalías que se pagan por la explotación de recursos naturales no renovables no corresponden a un gasto discrecional del contribuyente, sino a un pago obligatorio (…) En este sentido, no incrementan el patrimonio del contribuyente”.



“Hay dos formas de financiar ese hueco para 2024: aumentar el endeudamiento, lo cual rompería con la regla fiscal y es el escenario más probable, o bien, hacer un consejo de ministros y comenzar a recortar gastos”, señaló Pardo. Agregó que para 2025 “el pago de deuda es bastante alto y, sumado a los problemas que hay con el recaudo por las decisiones de las cortes por las demandas, la situación sigue siendo muy preocupante”.



El director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, Andrés Velasco, calcula en $4 billones la afectación al recaudo, a menos que la Corte defina mecanismos de modulación en su fallo.

Infórmese: El “alivio” para carboneros de Norte de Santander representa un “hueco” en el presupuesto



“El próximo año, el Gobierno se va a salvar por su inoperancia. Van a tener un saldo de caja de este año muy grande por la escasa ejecución. Pero cada vez se acorta más el camino. No van a poder cumplir con la regla fiscal y puede ser que nos estén anticipando que nos van a presentar otra reforma tributaria prontamente”, advirtió Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda.



En su análisis, agregó que “el Gobierno hizo cuentas alegres” en la financiación del presupuesto, empezando por los supuestos macroeconómicos. “Calculó un dólar mucho más alto, casi por $4.700 y un precio del barril en promedio cercano a los US$95. Todo esto era para mostrar unos ingresos mayores a los que tenía”, dijo. A juicio de Londoño, “se van a perder entre $5 billones y $6 billones del sector petrolero. Uno, por menores ingresos, derivados de los menores precios y de la tasa de cambio; además, por no poder incluir las regalías en la base gravable”, concluyó.

Le puede interesar: Sector de autopartes pasó de crecer 45% en 2021 a 7% este año

Por su parte, el tributarista Iván Felipe Aguirre cuestionó que “presentar cada dos años reformas tributarias con el propósito de aumentar recaudo se ha convertido en la regla general”. En su opinión, se debe acudir a todos los mecanismos de financiamiento del Estado.



Según el tributarista César Cermeño, socio de DLA Piper Martínez Beltrán, se han presentado más de 65 demandas contra la reforma tributaria promovida por el Gobierno actual y ya ha sufrido dos derrotas en temas cuestionados previamente por la academia, expertos y gremios: las zonas francas y la deducción de las regalías.



“Todavía falta el examen de otras normas que tienen la misma importancia política y simbólica para el ejecutivo, pero igualmente cuentan con las mismas grietas en su construcción jurídica y, probablemente, volverá a ser derrotado en una discusión constitucional”, explicó.



Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.