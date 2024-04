Estas son las condiciones que enfrentan los emprendedores en Cúcuta

Con un puntaje de 3,41 sobre 10, Cúcuta (área metropolitana) se ubicó casi al final del Índice Subnacional de Emprendimiento (ISE) 2024, al ocupar la casilla 17 de la tabla entre 23 ciudades, lo que quiere decir que la ciudad no ofrece condiciones que posibilitan la creación y el crecimiento de emprendimientos.

El Consejo Privado de Competitividad (CPC), la Fundación Bolívar Davivienda, iNNpulsa Colombia y la Universidad del Rosario, responsables del estudio, indicaron que esta primera medición del ISE tiene como propósito ofrecer un diagnóstico certero sobre el ecosistema emprendedor, con la incorporación de 61 indicadores distribuidos en ocho pilares. Además, se incluyen 13 variables de percepción de emprendedores.

Cúcuta (junto a Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia) fue la mejor calificada en todo el país en capital social (6,01 puntos), pilar que se refiere a la percepción sobre el emprendimiento, el riesgo, el éxito y el fracaso.

En este sentido, los autores explicaron que, sin embargo, la apreciación que tienen los empresarios sobre emprendimiento y cómo el entorno le favorece no es muy optimista en Colombia.

En ese pilar, la ciudad logró el mayor puntaje en el indicador acceso a otros empresarios con experiencia (10) y alcanzó la tercera posición en contactos efectivos con actores del ecosistema (6,64).

En otros pilares, obtuvo puntajes muy regulares en: infraestructura (4,4 puntos -puesto 18-), desempeño emprendedor (3,7 –puesto 5-), entorno de negocios (3,6 –puesto 20-) y financiamiento (3,2 –puesto 8-).

Pero en donde peor le fue a Cúcuta son: adaptación tecnológica e innovación intraempresa (2,9 –puesto 13-), capital humano, habilidades y competencias (2,5 -puesto 23-) y ecosistema innovador y generación de conocimiento (1,0 –puesto 21-).

El ISE destaca que, en ciudades como Cúcuta, sigue habiendo desafíos en las regulaciones (licencias y permisos, impuestos, restricciones al comercio, entre otras) y la estructura empresarial, las cuales influyen en la generación y sostenibilidad de un ambiente propicio para la creación, la supervivencia y el crecimiento de los emprendimientos.

Emprendimiento, vital en la economía

La presidenta del CPC, Ana Fernanda Maiguashca, mencionó que el emprendimiento es una parte vital de las economías, promueve el crecimiento, la innovación, la creación de empleos y el progreso social.

“Por lo tanto, el estudio de las motivaciones para emprender, así como de los factores determinantes del crecimiento y éxito de los emprendimientos, es prioritario para el diseño e implementación de políticas públicas efectivas”.

De acuerdo con Fernando Cortés, presidente de la Fundación Bolívar-Davivienda, si bien esta medición establece un escalafón general, ninguna de las ciudades presenta una superioridad marcada en su desempeño.

“Bogotá, la ciudad que ocupa la primera posición, registra apenas un puntaje general de 6,4 en una escala entre 0 y 10, lo que subraya la existencia de amplios márgenes de mejora de las ciudades en materia de emprendimiento”.

El rector de la Unirosario, Alejandro Cheyne, destacó que este tipo de mediciones son útiles también para visibilizar los retos y necesidades que tiene el país en materia de estadísticas a nivel subnacional.

“En este caso en particular, para evaluar el desempeño de segmentos de la economía de los cuales no contamos con mucha información, como lo es el tejido empresarial informal”, agregó.

Por otra parte, Hernán Ceballos, gerente general de iNNpulsa Colombia, aseguró que con esta primera medición del ISE esperan seguir contribuyendo a la construcción de iniciativas públicas y privadas que consoliden entornos favorables para el emprendimiento en los territorios.

“Estos resultados constituyen un insumo fundamental para continuar orientando las iniciativas de iNNpulsa y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a poblaciones que demandan el fortalecimiento de las capacidades emprendedoras y productivas”.

Ceballo resaltó que los primeros pasos se están dando con la estrategia de los Centros de Reindustrialización ZASCA y el programa FortaleSER, así como la articulación interinstitucional con especial énfasis en las regiones Pacífico, Amazonas y Caribe.

El dato

Los tres primeros puestos del ISE los ocuparon Bogotá D.C (6,42), Medellín A.M. (5,54) y Manizales A.M. (4,88). Les siguieron Bucaramanga A.M. (4,71) y Cali A.M. (4,69). En la cola están Sincelejo (23) Valledupar (22) y Riohacha (21), con puntajes de 2,37, 2,67 y 2,80.

