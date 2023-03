Estos son los aspirantes para gerente general de la Federación de Cafeteros

En su sesión, el Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) hizo un detallado y riguroso análisis de las hojas de vida recibidas de aspirantes al cargo de gerente general, para elegir las postulaciones que consideró más idóneas.

El Comité Directivo de la FNC, conformado por los 15 representantes gremiales de los respectivos comités departamentales de cafeteros, analizó las 45 hojas de vida recibidas –entre el 2 y el 23 de febrero– bajo los criterios y el perfil acordados por el Comité Nacional de Cafeteros, que se dieron a conocer públicamente el 1 de febrero, cuando se anunció la convocatoria.

Lea además: Cinco recomendaciones para la creación de contenidos para empresas

“En un ambiente democrático de concertación, responsabilidad y ante la relevancia del cargo, el Comité Directivo de la FNC avanzó a paso firme en el proceso de elección del gerente general y seleccionó siete de las mejores hojas de vida recibidas de aspirantes”, dijo Jorge Alberto Posada Saldarriaga, presidente del Comité Directivo, quien resaltó que, en este importante proceso, están por encima de todo los intereses de las familias cafeteras.

El Comité agradeció, a quienes postularon su hoja de vida, por el interés en aspirar a dirigir el principal gremio agrícola del país y reafirmaron su voluntad de continuar el proceso de selección del nuevo gerente general bajo los principios democráticos de representatividad gremial, apertura, idoneidad y transparencia, que constituyen la base de la institucionalidad cafetera colombiana.

Según el cronograma establecido, entre el 24 de febrero y el 8 de marzo pasados la Secretaría General de la FNC verificó la documentación recibida de las 45 hojas de vida.

Los aspirantes seleccionados

Carlos Felipe Robayo Duque

César Augusto Echeverry Castaño

Germán Alberto Bahamón Jaramillo

Luis Fernando Mejía Alzate

Mauricio Velásquez García

Sandra Morelli Rico

Santiago Pardo Salguero

Fechas clave del proceso

✔Entre el 13 y el 17 de marzo: El Comité Nacional de Cafeteros se reunirá y analizará las hojas de vida seleccionadas por el Comité Directivo y acordará y aprobará los nombres que conformarán la terna para ser presentada ante el Congreso Nacional de Cafeteros.

Le puede interesar: Bridgestone abrió plantas en Cúcuta y en dos ciudades más

✔Entre el 21 y el 31 de marzo: Los candidatos integrantes de la terna presentarán sus propuestas y/o programas ante cada uno de los 15 comités departamentales

✔El 18 de abril: El Congreso Cafetero Extraordinario elegirá y posesionará al gerente general de la FNC a partir de la terna presentada por el Comité Nacional.

Perfil de los aspirantes y criterios orientadores

Según el perfil de los aspirantes y los criterios orientadores dados a conocer en la convocatoria, quien llegue a la gerencia general enfrentará el reto de mantener la unidad del gremio, la cercanía con todos los productores y seguir mejorando los indicadores institucionales en materia económica, financiera, social, ambiental y de gobernanza, y deberá ante todo guiarse por la misión de la FNC, que no es otra que velar por el bienestar de los caficultores, su razón de ser.

Con una estrategia de valor institucional bien estructurada, la FNC provee bienes y servicios públicos cafeteros al conjunto de los productores gracias a un exitoso modelo de gestión financiado con el Fondo Nacional del Café (FoNC), cuya gestión transparente también es crucial.

Con gran visión tanto doméstica como global, el nuevo gerente general deberá llevar a la FNC a transitar su primer centenario como institución líder en materia de sostenibilidad y prosperidad de las familias caficultoras a escala nacional e internacional, más allá de los 100 años.

Lea también: Easyfly, interesado en volar desde Cúcuta hacia Venezuela

El perfil del próximo gerente general debe reunir también cualidades de liderazgo, solidaridad, sensibilidad social, capacidad gerencial y habilidad para conducir y llevar a buen término las prioridades del gremio y proyectarlo hacia el futuro.

Entre los requisitos básicos que deben cumplir los candidatos destacan el ser ciudadano colombiano de nacimiento, ser profesional íntegro, tener buena interlocución con el Gobierno nacional, asegurar la independencia del gremio y velar ante todo por los intereses de los caficultores.

Otros requisitos son tener capacidad de liderar, generar confianza y convergencia en todos los actores de la cadena de producción, comercialización y valor del café; estimular el consumo interno, afianzar la comercialización de cafés especiales, tener conocimiento o experiencia en el sector real, preferiblemente el cafetero, que comprenda integralmente el entorno económico y comercial nacional e internacional, con capacidad de interlocución local, regional, nacional e internacional para entender, interpretar y gestionar las necesidades del gremio.

El aspirante no debe encontrarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades estatutarias, reglamentarias o de ley, no tener antecedentes penales, disciplinarios o fiscales previos a la elección, y no haber participado en cargos de elección popular en el año inmediatamente anterior, entre otras.

Gobierno pide incluir a más mujeres en lista

Entre tanto, en la noche de este jueves, se conoció que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que el Gobierno Nacional pedirá al Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros que revise la lista de candidatos a la gerencia de la entidad con el fin de que se incluya en la misma a un importante número de candidatas mujeres. Además, rechaza que en la actual lista haya solo una mujer.

“El Gobierno Nacional hará un detallado análisis con el fin de confirmar que todos los candidatos cumplan los requisitos exigidos por el Comité Nacional de Cafeteros”, se lee en el comunicado.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion