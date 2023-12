Gobierno quiere ser socio de Asozulia, ministra dice que es el modelo que desea Petro

Los arroceros agrupados en la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del río Zulia (Asozulia) recibieron, ayer, una propuesta de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, la cual vitorearon: que el Gobierno sea su socio para “inyectar capital”, bajo “la condición de que, una vez recuperada la inversión, los campesinos compren las acciones” para que futuros gobiernos no se apropien de la infraestructura.

Durante su visita al molino de Asozulia, en la vereda La Floresta del Corregimiento Buena Esperanza de Cúcuta, Mojica indicó que se enorgullece del modelo, tanto que quiere replicarlo en todo el país.

“Esto es una identidad, patrimonio de ustedes. Este es el arroz de la libertad, de la autonomía, de la seguridad alimentaria. Quiero que vengan asociaciones de arroceros de todo el país, para que se animen a que emprendan esta batalla que ustedes han dado y que aprendan de ustedes. Que ustedes se conviertan en una especie de modelo, de líderes, de maestros”.

La ministra dijo a La Opinión que Asozulia es ejemplo de unión, haciendo referencia también a la marca homónima de arroz -La Unión -que empaca este grupo de productores, destacando que ese modelo de producción y asociatividad es el que encarna el presidente Gustavo Petro.

El gerente de Asozulia, Rubén Darío Fernández (izquierda), explica a Luis Alberto Higuera, de la ADR (centro) y a la ministra Jhenifer Mojica, el trabajo que desarrollan en el molino./Foto: Juan Pablo Cohen-La Opinión.

La alta funcionaria manifestó que el futuro del arroz está en lograr que los productores accedan a infraestructuras e industrias, como estas formas asociativas. Enfatizó que quieren que la asociación crezca y haya “Asozulia por miles en nuestro país, que cada una de las regiones arroceras tenga la posibilidad de tener un molino”.

Los retos

La ministra de Agricultura señaló que este grupo de productores tiene dos retos grandes. Uno es la financiación, es decir, capital para impulsar el crecimiento del cultivo, y allí entraría a jugar un papel importante su despacho como socio.

El otro reto es el de la comercialización, para esto es necesario asegurar el mercado, que los arroceros tengan la garantía de venta a grandes superficies, para que el cereal esté en todos los hogares de Colombia.

“Este es el arroz de la independencia. No es fácil, ustedes son la inmensa minoría. No somos un país que pueda competir en los mercados internacionales, porque nuestros precios son muy altos; lo vimos ahora con la cosecha de este semestre. Intentamos vender a Venezuela y Ecuador y no pudimos tener precios competitivos”, añadió Jhenifer Mojica.

La ministra señaló que el presidente de la ADR, Luis Alberto Higuera Malaver, tendrá un rol fundamental en esa tarea, para que busque mayores contratos de venta del arroz.

El gerente de Asozulia, Rubén Darío Fernández, expresó que la entrega de la maquinaria y los recursos para obras de rehabilitación del distrito de riego, este lunes por parte de los altos funcionarios del Gobierno y con una inversión total de $9.953 millones, fue el resultado de una gestión que hicieron un año atrás, recién asumió el mandato Gustavo Petro.

Respecto a la propuesta del ministerio de ser socios, sostuvo que es una gran oportunidad para impulsar la agroindustria y el crecimiento de los 857 pequeños arroceros asociados. Además, reconoció la receptividad de la ministra Mojica y de Luis Alberto Higuera a sus inquietudes y necesidades.

