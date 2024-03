Las cuatro grandes interrogantes de la reforma pensional

Faltan pocos días para que se reabra en el Congreso el debate de la reforma pensional y aún hay preocupaciones respecto a lo que será el futuro del esquema de pensiones en Colombia, especialmente, en asuntos clave como el pilar contributivo y la sostenibilidad del sistema.

La reforma pensional sigue generando dudas en algunos sectores, que ven en este proyecto una iniciativa que amenaza los avances del país en materia de protección social a la vejez o que beneficia a corto plazo a los colombianos, pero no erradica el problema de fondo.

Para el gerente de Integral Soluciones Pensionales (ISP), Andrés Felipe Izquierdo, la creación del pilar solidario, la eliminación de la competencia entre regímenes y la desconcentración del régimen de ahorro individual, son aspectos positivos.

“Sin embargo, esos puntos a favor aún son débiles en la reforma en términos de su sostenibilidad financiera y podrían ser el mayor talón de Aquiles en el eventual nuevo sistema. Si la reforma se aprueba como está, en menos de 10 años, Colombia tendrá la imperiosa necesidad de volver a reformar el sistema”, añadió.

Las inquietudes más grandes

1. ¿Cuáles son los aspectos que mayor cambio tendrían?

La administración de los recursos que recaería en un 90 % sobre Colpensiones (hoy las AFP administran el 75% de los flujos que ingresan al sistema), la capacidad de ahorro (que se reduciría drásticamente, según estudios de ISP) y la creación del pilar solidario, que, si bien es una propuesta loable, no se encuentra bien fundamentada respecto de su sostenibilidad financiera y tendría el riesgo de acumular una altísima presión fiscal en el mediano plazo.

2. ¿Cuál aspecto llama más la atención de expertos?

La discusión se centrará en el límite del umbral expresado en salarios mínimos que administrará Colpensiones (actualmente el proyecto de ley contempla que allí coticen quienes tengan ingresos de hasta 3 salarios mínimos) y la administración de los recursos.

De igual manera, el debate también estará orientado en la propuesta de la senadora Norma Hurtado, quien contempla que el Banco de la República sea el encargado de administrar el fondo de ahorro colectivo.

“Si bien la propuesta aparenta ser interesante, desde mi concepto no tiene mayor asidero jurídico, pues el mandato del Banco Central lo determinan los artículos 371, 372 y 373 de la Constitución Política y allí no recae sobre éste la función de asset management (gestión patrimonial y de activos). En consecuencia, la ponencia alternativa de la senadora sería inconstitucional y su viabilidad jurídica sería únicamente a través de un Acto Legislativo (reformar la constitución) y no a través de un proyecto de ley ordinario como el que cursa en el Congreso”, aseguró Izquierdo.

Por último y no menos importante, la necesaria de crear un robusto gobierno corporativo en Colpensiones que blinde a la entidad, a sus afiliados y a los billonarios recursos que administraría por concepto de recaudo de los ciclos políticos ¿La razón? Cada vez es más evidente la politización de Colpensiones, pues la entidad -en caso de ser aprobada la reforma- administraría el 90% de los flujos de cotización del sistema y para muchos, no está preparada para tan desafiante reto.

3. ¿Cambiará la edad de pensión?

No se plantea ninguna reforma paramétrica sobre aspectos necesarios como el aumento de la edad mínima de pensión, la ampliación del periodo de liquidación del IBL (hoy se liquida la pensión con el promedio de los últimos 10 años cotizados y debe ampliarse al 100% de la historia laboral) y la tasa de reemplazo (el porcentaje que se aplica al promedio de los 10 últimos años para determinar la mesada pensional).

4. ¿Se garantiza la sostenibilidad del sistema pensional?

La reforma no introduce un solo mecanismo que permita ampliar la cobertura activa del sistema, esto es, aumentar la cantidad de personas que cotizan, lo cual supone un desafío inmenso en materia de sostenibilidad financiera a mediano plazo, pues si no se aumenta la tasa de cotizantes y a la par, se crea el pilar solidario, en 10 años el sistema tendrá una mayor presión fiscal y no se verá el alivio a la pobreza en la vejez de los más necesitados. En consecuencia, la reforma aumenta el gasto del sistema pero no los flujos de ingreso al mismo.

“Para que podamos garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, se hace necesario aumentar de manera decidida las contribuciones mensuales por parte la población económicamente activa, aumentar la edad de pensión - entre otras reformas paramétricas - y crear un fondo de ahorro independiente de las contribuciones, pues hoy son insuficientes de cara a cumplir con las obligaciones actuales del sistema”, concluyó el gerente de ISP.

Según el más reciente Índice Mundial de Pensiones, elaborado por la consultora Mercer, en asocio con el CFA Institute, Colombia tiene el tercer mejor sistema pensional de América Latina, seguido de Chile y Uruguay. Asimismo, en el ranking global, se ubica en el puesto número 23, superando a países como Francia, Japón, España, entre otros.

