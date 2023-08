Mala vialidad e inseguridad, dolores de cabeza de empresarios de Norte de Santander

Los gremios del transporte de carga, carbón y coque, palma, entre otros sectores, están preocupados por lo que viene pasando en las vías del departamento, no solo en lo que tiene que ver con su mal estado, también en seguridad y orden público.

Durante una sesión de la Alianza Logística Regional (ALR) de Norte de Santander, los líderes empresariales solicitaron al delegado del Ministerio de Transporte presente, Fabio Torres, medidas paliativas por el incremento en los costos logísticos que ha traído el cierre de la vía a Ocaña, por la avalancha del 31 de mayo, la cual conecta con la costa Atlántica.

La gerente de la Asociación de Coquizadores, Angélica León, recordó que desde varios gremios se hizo la solicitud al Gobierno, cuando comenzó la emergencia, de alivios como no cobrar el peaje o reducir sus precios, no exigir el pago de la estampilla Prodesarrollo Fronterizo para vehículos de carga y una tarifa diferencial en el combustible para los vehículos de carga de exportación. Sin embargo, no recibieron respuesta positiva.

León destacó que desde el sector han ofrecido maquinaria para acelerar la instalación de los puentes militares, porque esta situación afecta a todos los sectores productivos, en especial al coque y el carbón.

“No estamos siendo competitivos, porque nos toca dar la vuelta por Bucaramanga, lo que aumenta el tiempo de recorrido, incrementa el pago de peajes, se gasta más combustible y se corre el riesgo de no cumplirle al cliente, que es lo más delicado”.

El director regional de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Leonardo Méndez, indicó que se registran graves pérdidas en los sectores carbón, coque, arcilla, palma, calzado y confección, entre otros.

“El puntos esencial es el mal estado de las vías, porque eso se presta para atraco a los conductores, el robo de la carga, la retención y quema de vehículos, como ocurrió en noviembre pasado en el sector La Curva. Por eso se requiere también seguridad”, dijo Méndez.

Los gremios señalaron que la situación pone a tambalear la generación de empleos directos e indirectos.

(Comenzaron la instalación del primer puente en El Tarrita.)

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, que lidera la ALR, se mostró complacido por el fortalecimiento interinstitucional en la alianza, con el objetivo de trabajar conjuntamente por temas coyunturales, como la rehabilitación de la vía Cúcuta-Ocaña, y la comunicación fluida y permanente con el sector trasporte de carga, para tener información en tiempo real del estado de las vías y cualquier eventualidad que ocurra.

“La suma de esfuerzos con el Ministerio de Transporte, Invías, Policía Nacional, la Red Logística Nacional y los diferentes gremios permitirá que se construyan soluciones en el corto, mediano y largo plazo en infraestructura vial, tal como el diseño integral de una propuesta para dar respuesta definitiva a la movilidad en la vía que nos comunica con la Costa Atlántica por Ocaña”.

Los compromisos en la reunión



El delegado del Mintransporte escuchó las inquietudes y se acordaron los siguientes compromisos:

• Incrementar las horas de trabajo y de maquinaria en El Tarrita y reforzar la seguridad del contratista para que se agilicen las obras.

• Se harán mesas de trabajo entre el Gobierno y la ALR para tratar temas de infraestructura.

• Apoyar desde el ministerio y el Gobierno Nacional para que la Gobernación suspenda temporalmente el cobro de la estampilla Prodesarrollo Fronterizo.

• Estudiar un plan de alivios en el cobro de peajes para la ruta alterna Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga.

• Informar de manera oportuna los avances de las obras en El Tarrita.

• Solicitar apoyo a la Dirección de Tránsito y Transportes (Ditra) de la Policía Nacional para mejorar la seguridad en la vía a Bucaramanga.

• Las Cámaras de Comercio de Cúcuta, Pamplona y Ocaña unirán esfuerzos para constituir una veeduría en las obras de la vía Cúcuta-Ocaña-Aguachica.

