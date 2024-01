¿Volverán las ferias y fiestas de Cúcuta? Trazan estrategia del turismo

Enfrentar los índices de criminalidad fue la principal necesidad que plantearon los gremios del sector turismo en una reunión con el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, porque una ciudad segura permite disfrutar de sus espacios y atraer visitantes.

Otro de los puntos planteados por los empresarios fue el regreso de las ferias y fiestas de Cúcuta, que se desarrollaban en julio y no se realizan desde 2019, por la dinámica comercial que gira entorno.

Igualmente, los líderes gremiales abogaron para que se implemente un plan de formación de guías de turismo y atención al cliente para taxistas y actores de la cadena (meseros, restauranteros, operadores turísticos), así como la promoción del destino e inversión.

Tras el encuentro llevado a cabo en el Hotel Casino Internacional, el alcalde dijo a La Opinión que está consciente de que uno de los principales generadores de empleo e ingresos en cualquier ciudad es el turismo, por eso quiere apoyar al 100% cada una de las peticiones y brindar una percepción de seguridad, “para que el colombiano, el venezolano y cualquier extranjero que desee venir sienta tranquilidad”.

“Adicionalmente, vamos a hacer una inversión en promoción de ciudad y algunos proyectos que viene trabajando la Corporación Mixta”, afirmó Jorge Acevedo, quien acudió a la cita con varios integrantes de su gabinete.

Rediseño de El Malecón

El mandatario de Cúcuta manifestó que están claros que “El Malecón puede ser uno de los motores principales del turismo”, por eso, han venido haciendo “una apuesta con arquitectos y un equipo muy profesional”, en la realización de unos diseños para que este sitio “no le siga dando la espalda al río” Pamplonita, sino que se aproveche.

A la inquietud por el problema de habitantes de calle, Acevedo recordó que esa es otra de sus prioridades, porque genera inseguridad, debido a que estas personas tienden a robar autopartes; su meta es sacar a 1.000 de ellas de las calles.

¿Qué gana la ciudad?

El secretario de Cultura y Turismo, Nadim Bayona, manifestó que están revisando y haciendo los estudios de la planeación de las ferias de Cúcuta, para estimar el presupuesto que requerirían, pues, de acuerdo con la naturaleza de los artistas, eventos y programación, puede variar su costo.

Expresó que las llamadas fiestas julianas permitirían atraer turistas regionales, nacionales e internacionales, lo cual dinamizaría la hotelería, la gastronomía, la economía nocturna, el transporte y el comercio, entre otras ramas.

“Estamos levantando el proyecto para estipular los alcances que tiene ese evento, como muchos otros de talla nacional e internacional que pretende el alcalde, que hagan de Cúcuta un atractivo fuerte”, agregó Bayona, quien reiteró que la seguridad es importante para que sea un destino inevitable.

Según cifras del entonces alcalde César Rojas, hace 7 años, más de 120.000 personas congregaban todos los espectáculos de las ferias.

Ejes transversales

El vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en la región, Amilcar Mirep, precisó los cinco ejes transversales para el impulso del sector: promoción de la imagen de ciudad, materializar el centro de eventos y convenciones previsto en Villa del Rosario, mayor conectividad área nacional e internacional, más eventos y ferias e impulsar El Malecón y otras inversiones.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, se reunió en el hotel Casino Internacional con los gremios, para trazar la estrategia que impulse el turismo./Foto La Opinión

Mirep informó que plantearon su disposición a tener mesas periódicas de trabajo de todos los gremios para revisar el avance de los ejes y la recuperación de sus tradicionales ferias, que harán de Cúcuta referente de turismo cultural y patrimonial, deportivo, gastronómico, nocturno y de eventos.

Para el presidente de la Corporación Malecón (Corpomalecón) y líder del sector empresarial de la zona de Los Caobos, César Angarita, igualmente es primordial hacer mantenimiento a las inversiones que se han hecho en El Malecón, que junto a la Avenida del Río suma 7 kilómetros de parque lineal.

La directora de la Corporación Mixta de Turismo de Promoción de Norte de Santander, Lina Mercedes Silva Fernández, le recordó al alcalde la importancia de dar a conocer a la región en diferentes eventos nacionales, como la Vitrina Turística de Anato (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo).

“Lo que no se exhibe, no se vende; en nuestro caso es lo que no se promociona. Cúcuta es una ciudad que ha crecido en gastronomía, hotelería, infraestructura, atractivos turísticos, pero se necesita mostrarlos. Además, tenemos una frontera binacional con Venezuela que se debe aprovechar”.

El presidente de Asobares, Eduardo Quintero, destacó la importancia de implementar la gobernanza de la noche para el desarrollo del turismo y economía nocturnos y poner orden en zonas residenciales, en donde la informalidad generan problemas ciudadanos.

Además de estos gremios, participaron Anato, Acodrés, empresarios hoteleros, operadores de turismo, el concejal José Rolón y la Policía.

