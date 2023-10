Camilo Suárez, Blanca Cruz González y Fabio Leal siguen en la carrera electoral

Las elecciones locales y regionales están a la vuelta de la esquina y el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue resolviendo solicitudes de revocatoria de inscripciones de los candidatos que participarán en los comicios de este 29 de octubre, así como los recursos que se han instaurado contra algunas decisiones adoptadas.

Si bien los tarjetones electorales ya están listos y su distribución a las diferentes regiones comenzó el miércoles, la suerte de muchas candidaturas continúa sin resolverse y mantiene servida la expectativa en departamentos como Norte de Santander.

Los que sí quedaron confirmados para la contienda que tendrá lugar en 10 días fueron los aspirantes a la Alcaldía de Villa del Rosario, Juan Camilo Suárez Sierra; la única candidata mujer a la Alcaldía de Cúcuta, Blanca Cruz González, y el aspirante a la Alcaldía de Pamplonita, Fabio Leal Cruz.

A los tres, el CNE les negó la petición que se había elevado ante ese tribunal electoral para que quedaran fuera de la competencia y ratificó que sí están habilitados para participar.

En el caso de Suárez, avalado por la coalición ‘El camino es con Camilo’, le achacaban estar incurso en una presunta doble militancia, puesto que hizo parte del Partido Conservador 12 meses antes de postularse o aceptar la nueva designación en un movimiento distinto, que fue el grupo significativo de ciudadanos que lo respaldó.

De la misma forma, le reprochan que pese a contar con el coaval del Nuevo Liberalismo, no está respaldando al candidato que esa colectividad impulsa a la Gobernación, que es José Gregorio Botello, sino que está con William Villamizar.

Sin embargo, estos argumentos no fueron acogidos por la Sala Plena del CNE y en su defecto decidieron negar la solicitud. Contra la resolución se presentó el recurso de reposición por parte del solicitante de la revocatoria.

Los magistrados del tribunal electoral, de igual forma, confirmaron la inscripción de Blanca Cruz González como candidata del Partido Esperanza Democrática, luego de descartar las presuntas irregularidades que se habían presentado en la inscripción de los avalados por esta agrupación política.

La situación que tenía en estudio su aspiración se dio por cuanto la colectividad que la avaló, también coavaló al candidato Isaac García para el mismo cargo, pero como parte de una coalición: la del Pacto Histórico.

Sin embargo, todo parece indicar que lo que ocurrió es que aunque en los documentos que se encuentran en la plataforma de inscripción de la organización electoral sobre la candidatura de García no se evidencia que Esperanza Democrática haga parte del acuerdo de coalición y coavales, sí fue incluido por parte de la Registraduría en el formulario E-6.

Otro que podrá terminar su campaña sin problemas es el candidato a la Alcaldía de Pamplonita por la coalición ‘Más cerca de la gente’, conformada por el movimiento Salvación Nacional y Centro Democrático, Fabio Leal.

Al aspirante le intentaban endilgar una supuesta inhabilidad para aspirar al cargo este 29 de octubre, por haber celebrado un contrato con la Gobernación de Norte de Santander en junio pasado.

No obstante, la solicitud no prosperó, pues los magistrados no encontraron argumentos para validar la revocatoria de la inscripción.

El que sigue en veremos es el proceso que se adelanta contra la aspiración del general (r) Jorge Eduardo Mora a la Gobernación de Norte de Santander, pues como lo contó La Opinión esta semana, su candidatura no está en firme, toda vez que la revocatoria de la resolución que se adoptó la semana pasada, lo que pretendía es corregir un error de procedimiento que se presentó y estudiar de fondo algunos elementos que hacen parte del caso.

