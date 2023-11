Todavía no se declara la elección de alcalde de Cúcuta

No es el final

Andrey Téllez, gerente y vocero de campaña de Leonardo Jácome, le salió al paso a las publicaciones que se difundieron ayer, frente a este resultado parcial del escrutinio, ya que algunas cuentas en redes sociales ventilaron que se trataba de un victoria definitiva de Jorge Acevedo.

“Es una campaña de desinformación y de mentiras como lo fue toda la campaña de Jorge Acevedo, una mentira para la ciudad. Lo hicieron y lo siguen haciendo”, señaló.

Tal como lo afirmó el mismo Acevedo, el vocero de Leonardo Jácome aclaró que la decisión no está en firme y mientras así sea, ellos seguirán acudiendo ante las instancias que sean necesarias.

“Ya pasaron los escrutinios zonales. Estamos en este momento en los escrutinios municipales, donde todavía se va a dar trámite a las reclamaciones que hizo el equipo jurídico nuestro, pero hay que decir que ese escrutinio municipal ha sido bastante lento debido a la cantidad de reclamaciones que hemos hecho por muchísimos errores que fueron evidentes y los escrutadores han estado muy atentos a esto. Este proceso no ha terminado”, dijo.

Téllez sostuvo que después del escrutinio municipal, viene el departamental al que no han llegado y que podría ser determinante, ya que aquí intervienen los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Son las instancias que hay permitidas por la ley y por la normatividad vigente donde, si no estamos de acuerdo con los resultados y vemos que no respondieron a todas nuestras solicitudes y reclamaciones, las vamos a llevar”, sentenció.

‘Cada municipio responde por cada comisión’

Jesús Enrique Rolón, delegado de la Registraduría en Norte de Santander, explicó que el proceso que se hace ante la comisión escrutadora municipal, en Cúcuta, es similar al que se lleva a cabo en los otros municipios, aunque la mayoría ya finalizó con los escrutinios.

“Cada municipio responde por cada comisión escrutadora de manera independiente, es un escrutinio autónomo, entonces, lo que escruta Cúcuta es todo lo que tiene que ver con la Asamblea, Juntas Administadoras Local, Concejo de Cúcuta y alcalde de Cúcuta. Ese es el proceso que no ha finalizado. De resto, han terminado todos menos El Zulia, Ábrego y Puerto Santander. Ya finalizamos con los 36 municipios restantes”, declaró.

Depende de la decisión de la Comisión Municipal conformada por jueces, notarios, registradores de instrumentos públicos, entre otros, lo que llegue al escrutinio general, donde se realiza la consolidación de todo el departamento. “Si allá no eligen por alguna reclamación, llegaría acá que es la última instancia”, indicó el funcionario.

