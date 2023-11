No fui de ‘Los Billis’, pero los padecí: Roberto Cano

Por la cantidad de producciones que ha estrenado en los últimos años, sin duda Prime Video es una de las plataformas que más le apuesta al contenido colombiano, y acaba de estrenar los ocho capítulos de una nueva historia basada en hechos de la vida real ocurridos en los años ochenta.

Se trata de ‘Los Billis’, una pandilla juvenil, conformada en su mayoría por personas de clase alta, de los años ochenta en el norte de Bogotá, que pasó de las travesuras juveniles, a ser una organización criminal que terminó involucrada directamente con el narcotráfico de la época.

Una historia pocas veces contada, que incluso, sus productores deseaban grabarla en los mismos escenarios donde ocurrieron los hechos, pero esto generó el rechazo de sus habitantes, que no desean que los sigan relacionando con ‘Los Bilis’.

Lea además: La quinta entrega de Indiana Jones ya tiene fecha de estreno en Disney+

Con un elenco de reconocidos actores, junto a una serie de jóvenes actores, la serie propone un viaje a la Colombia de los años 80, con sus peinados, su música, su tecnología y sus pintas.

“Queríamos contar una historia universal que sucedía en un barrio de Bogotá de los años ochenta. Es un momento del cual se ha hablado mucho, pero siempre desde Medellín y Cali, ypocas veces desde la juventud. Vimos una oportunidad muy chévere de contar una historia con la que crecimos muchos”, comentó Daniel Ayala, uno de los creadores de la serie.

Luis Fernando Hoyos es uno de los actores que hacen parte del elenco de esta serie, siendo el padre de uno de sus protagonistas. “Creo que los jóvenes van a alucinar, porque me parece completamente encantadora la serie. La música es muy poderosa, y se van a encontrar identificados a pesar de que ha cambiado tanto todo”.

Cecilia Navia, quien hace el papel de madre de uno de los protagonistas, hace parte del elenco que también vivió la Bogotá de los años ochenta, siendo una mujer trabajadora que era el sostén de la familia.

Le puede interesar: Carolina Cruz mostró su rostro sin maquillaje y causó revuelo en redes

“Los ochenta es una época mágica llena de emociones. Desde que empecé a leer la serie, entendí que mi personaje era una mujer en plena crisis matrimonial, que empezaba a tener alas, lo que no era muy común, estando a cargo de la economía porque al marido no le iba bien. Desde ese lugar lo abarqué. La mujer queriendo progresar en medio de muchos obstáculos sociales y familiares.

Roberto Cano confesó que sintió una gran alegría cuando recibió la llamada que le confirmaba su participación en la serie, luego reaccionó y recordó que ya está en la edad para hacer el papel de un padre de una adolescente.

“No fuí de ‘Los Bilis’, pero sí los padecí. Hago el papel de un banquero de los 80 que movían mucha plata que venía de muchas partes, y desde ese punto se creó el personaje, con un tipo siempre metido en esos negocios. Fue una época de muchos cambios, donde buena parte de los adolescentes vivieron en una familia donde los dos papás estaban trabajando, cosa que antes no era tan usual”.

Julián Arango participa en la serie pero nunca aparece en pantalla. Es el narrador de la misma, una nueva experiencia para el reconocido actor.

“Yo también padecí a ‘Los Bilis’, porque un gomelo para ellos era objetivo militar, por lo que ver cómo recrearon tan fielmente todos los detalles de la época, los colores, la moda, los copetes, fue realmente emocionante, más cuando lo vives, porque me encantaron los 80, no existe nada que le gane a la música de esa época”.

Los Billis

El elenco que hizo los personajes de la pandilla, no vivieron los ochenta, por lo que su acercamiento a la época fue de distintas formas, como Camila Jurado, “Mi mamá vivió unos ochenta muy distinto a ‘Los Bilis’ porque no vivía en el norte, pero para ella sí era muy importante la música y el encuentro en la calle con los amigos. Organizaba los bailes en el colegio, por lo que andaba con los discos debajo del brazo. Desde esas vivencias, empecé a entrar en el mundo de los ochenta.

Siga leyendo: Del libro a la pantalla: se estrena La luz que no puedes ver en Netflix

Camilo Amores empezó su acercamiento a los ochenta a través del álbum de fotografías familiares. “Le empecé a preguntar a mi mamá por qué se hacían esos peinados tan chistosos. Cuando me hicieron el look final de mi personaje y me vi al espejo me dije: ‘Soy mi tío’, quedé igualito”.

Aseguran que fue una maravilla ver el esmero por recrear, lo más fiel posible, la Bogotá de los años ochenta para cada una de las escenas.

No habían escuchado nada sobre la historia real de ‘Los Bilis’, “lo que fue maravilloso para no perder la sorpresa en la construcción de los personajes y adentrarnos en ese mundo”, comentó Sebastián Peñaloza.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion